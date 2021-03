Povestea impresionantă a Andreei Climatiano, tânăra din Iași care a impresionat juriul Chefi la Cuțite. Este judecată pentru că a furat bomboane și a bătut un polițist

Andreea Climariano a impresionat juriul de la Chefi la Cuțite, iar tânăra din Iași nu a avut nicio reținere în a-și pune pe tavă trăirile și întâmplările prin care a trecut. Din cauza faptului că a furat câteva bomboane dintr-un supermarket și a zgâriat din greșeală un polițist, Andreea este judecată pentru ultraj.

Acum 4 ani, Andreea Climatiano, concurenta de la Chefi la Cuțite care a impresionat juriul a trecut printr-un moment destul de dificil. Aceasta a furat câteva bomboane din supermarket fără să știe că fapta ei va atrage, după ea, consecințe grave.

„A fost o situație mai complicată. După câțiva ani s-a hotărât polițistul care a fost implicat că are nevoie de daune morale și a găsit pe cineva care să deschidă dosarul. Toată chestia asta s-a întâmplat în 2016, deci nu e nimic recent. Aveam 16 ani atunci… Eram un copil mai rebel, aveam probleme cu mama acasă. Am fost într-o zi în Auchan, am furat niște bomboane, au chemat Poliția. Au vrut să mă ducă la secție. Nu m-au lăsat să plec și știam că, dacă află mama, voi fi pedepsită și va fi îngrozitor.

Am încercat să fug, ceea ce a fost o decizie relativ proastă, având în vedere că erau 3 polițiști în spatele meu! Chiar nu am vrut să rănesc pe nimeni: când m-a apucat, am încercat să mă eliberez și să fug. Nu s-a întâmplat! L-am zgâriat din greșeală cu o unghie pe polițist. Nici măcar nu mi-am dat seama. Am aflat după un an despre dosarul acesta și am realizat ce s-a întâmplat”, a declarat Andreea Climatiano, concurenta ieșeană de la Chefi la cuțite.

I s-au cerut despăgubiri de 5.000 de lei

„Mi s-a spus că nimeni nu vrea să-și bată capul cu ceva de genul ăsta. Asta a fost în 2018 și, până recent, nu am mai auzit nimic. Am fost acum o lună la Judecătorie și am aflat că domnul polițist cere despăgubiri de 5.000 de lei, plus cheltuielile de judecată”, a spus Andreea.