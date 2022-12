Povestea impresionantă a Andreei, o tânără de 19 ani, care a stat în comă 23 de zile. Medicii nu-i dădeau nicio șansă

Povestea Andreei Iordănescu a reușit să impresioneze o lume întreagă. Tânăra a invins moartea și s-a trezit după ce a stat 23 de zile în comă.

Sunt situații în care se poate spune că miracolele chiar există. În urmă cu doi ani, Andreea a fost implicată într-un banal accident cu ATV-ul la Gura Humorului, acolo unde se afla alături de prietenii ei într-o vacanță.

Plimbarea în natură avea să se transforme într-un coșmar. ATV-ul în care se afla Andreea și prietena ei s-a răsturnat într-o râpă, iar tânăra a ajuns sub vehiculul care cântărea zeci de kilograme.

Andreea s-a trezit din comă după 23 de zile

Andreea a ajuns de urgență la spital cu traumatism cranio-cerebral sever. Medicii nu i-au dat nicio șansă la viață, însă tânăra a luptat și după 23 de zile s-a trezit din comă și a început să plângă

”Nu am avut vreo șansă de viață. Eu am vrut să lupt, să trăiesc, să fiu în viaţă. Mi-am dorit și în a 23 zi m-am trezit şi am început să plâng”, a spus Andreea.

Deși s-a trezit din comă, Andreea a rămas cu sechele, are dificultăți de vorbire și nu își poate controla în totalitate brațele. Cu o ambiție de fier și cu speranța că o să revină la normalitate, tânăra și-a dorit să revină la cursurile facultății de medicină.

„Acest incident m-a motivat. Îmi place, chiar dacă abia sunt în anul 3, neurologia poate neoroghiurgie, dar încă am probleme cu mâinele”, a mai spus Andreea, potrivit Antena 3 CNN.

Nici cadrele medicale nu au putut rămâne indiferente. După ce și-a revenit, Andreea a ținut să le mulțumească medicilor care au avut grijă de ea.

„Ea, practic, este propria ei minune. Faptul că astăzi este student în anul 3 și-a reluat cursurile și ne-a adresat câteva cuvinte.

Chiar reprezintă un mare lucru și cred că e cea mai mare mulțumire pe care o poți avea ca medic să-ți vezi pacientul care vine să îți mulțumească”, spune Lucian Eva, manager spital neurochirurgie.