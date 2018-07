Povestea unei patinatoare pe nume Manolache Roxana i-a impresionat pe internauți. Tânăra practică acest sport dificil de opt ani, timp în care a acumulat 67 de medalii, dintre care 32 de aur, 25 de argint și 10 de bronz. Cel mai important rezultat obținut de Roxana a fost locul 29 la proba de 1000 de metri din cadrul Cupei Mondiale de Junior din Innsbruk 2018.

Roxana Manolache nu a avut un parcurs ușor. Ea a suferit mai multe accidentări, dar nu toate pe gheață. În urmă cu trei ani, ea a fost călcată de o mașină pe trecerea de pietoni. După acest accident, în urma căruia s-a ales cu o fractură de femur, o tijă în picior și trei operații, Roxana a reușit să găsească puterea să se recupereze. După un an de pauză, tânăra a revenit pe gheață și spune că a învățat să-și învingă limitele.

„Am avut parte și de accidentări!”

„Bună,

Mă numesc Manolache Roxana , am 17 ani și practic acest sport de 8 ani ,8 ani in care mi-am format o nouă familie si in care mi s-a schimbat întregul viitor.

Totul a început inca de la vârsta de 3 ani cand am învățat sa patinez iar de atunci aceasta pasiune nu a încetat .

In toti acești ani am acumulat 67 de medali (32 de aur , 25 de argint și 10 de bronz ) și o cupa.

Cel mai important rezultat pana acum a fost locul 29 la proba de 1000m in cadrul Cupei Mondiale de Junior din Innsbruck 2018.

In aceasta perioada am avut parte și de niște accidentări, dar cea mai grea dintre ele a fost acum 3 ani când am fost accidentata de o mașina pe trecerea de pietoni . După acest incident m-am ales cu o fractura de femur , o tija in picior ( pe care a trebuit sa o scot după 6 luni ) , 3 operații și multe cicatrici .

In cele 6 luni cu tija , m-am recuperat destul de repede dar după ce mi-am scos tija am început sa merg strâmb dând impresia ca am un picior mai scurt dar nu era din cauza piciorului era din cauza soldurilor acestea fiind strâmbe .Cu multă munca și ambitie am revenit după 1 an de pauza , dar nu puteam sa fac acest lucru fără antrenor și fără oameni care au fost alături de mine. ( Dna Doctor Moldovan si Ionut Bobit)

Odata cu practicarea acestui sport am reușit sa îmi înving limitele și de a descoperi ca sunt mult mai puternica decât îmi puteam imagina.

Aceasta a fost povestea mea sper ca v-a plăcut și nu uitați ca întotdeauna cu multă ambiție și încredere veți putea trece peste toate obstacolele”, a scris patinatoarea pe Facebook.