Povestea impresionantă a Valentinei Ioniță de la Chefi la Cuțite. Până la 38 de ani a avut parte numai de eșecuri amoroase: „Mă-sa nu mă halea”

Valentina Ioniță a venit la Chefi la Cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatele sale și chiar a reușit acest lucru. Concurenta nu i-a impresionat doar cu talentul culinar, ci și cu povestea sa de viață.

Duminică, la Chefi la Cuțite, Valentina Ioniță i-a impresionat pe jurații de la Antena 1 cu preparatul său, dar și cu povestea sa de viață.

Ajunsă la 38 de ani, concurenta de la Antena 1 le-a povestit tuturor despre eșecurile sale amoroase. Deși acum este fericită și împlinită și pare că și-a găsit liniștea, Valentina Ioniță a îndurat relații care i-au lăsat un profund gust amar.

„Am fost dealer de casino, apoi am plecat pe vas de croazieră. Apoi am plecat în Bahrain, unde stătea sora mea în vacanță. M-am căsătorit între timp cu un tip de pe vas. După trei luni am divorțat. M-am angajat acolo ca make-up artist, acolo venea familia regală din Bahrain, am mers și la nunțile lor, își schimbau de câte cinci ori ținutele, toate cele. Acolo am cunoscut un libanez, ne-am îndrăgostit. El a zis ca vrea să se mute în Liban, dar maică-sa nu mă halea, a încercat să facă tot posibilul să plec din casa lor” a spus Valentina Ioniță.

„Între timp, sora mea s-a mutat în Qatar, am fost și acolo în vacanță și mi-a plăcut și am rămas acolo. M-am îndrăgostit din nou pe vapor și l-am luat pe acela și l-am dus în Qatar. O altă relație eșuată, el român, un inginer din București. Nu am avut multe relații, dar paradite rău. Dar sunt cine sunt astăzi se datorează experiențelor avute” a mai continuat concurenta de la Chefi la Cuțite.

Iubitul a încurajat-o să participe la Chefi la Cuțite

Valentina Ioniță a declarat că iubitul ei a fost cel care a încurajat-o pe aceasta să participe la Chefi la Cuțite.

„Pentru mine, acest cuțit înseamnă confirmarea faptului că iubitul meu Bogdan nu s-a înșelat în privința mea, care mereu mi-a zis că fac o mâncare gustoasă. Îmi dă mai multă încredere în mine”, a spus Valentina.

