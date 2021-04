Povestea șocantă a unei foste concurente de la Chefi la cuțite. Luminița a încercat să își ia viața de 5 ori: „Nu vedeam scăpare”

Luminița Borcean, una dintre cele mai apreciate concurente de la Chefi la cuțite, și-a spus povestea de viață, în cadrul unui interviu.

Invitată în platoul emisiunii ”Showbiz Report”, Luminița a mărturisit că în trecut a avut foarte multe probleme de natură psihică, iar acestea i-au pus viața în pericol.

„A început când am realizat că am trei suflete de crescut. Mi-a fost teamă că nu o să am ce să le ofer. Nu voiam să treacă și ei prin ce am trecut eu, nu voiam să ducă lipsă de nimic, să fie priviți cu alți ochi de alți copii.

Nu voiam să mai trăiesc. Mă gândeam că dacă eu nu mai exist, ei o să fie bine. Nu puteam să mă gândesc la altceva și plângeam din orice, stăteam mai mult tristă. Eram mereu retrasă, nu vedeam scăpare.”, a declarat Luminița Borcean, la Antena Stars.

Citește și: Povestea emoționantă a lui Iulian Buiac, tânărul cu nanism care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la Cuțite: „Râdeau, mă făceau pitic, le era rușine să iasă cu mine”

A salvat-o fratele ei

Concurenta a vorbit și despre un episod în care, dacă un o găsea fratele ei la timp,în timp ce zăcea inconștientă, cel mai probabil, acum nu mai era în viață.

„Am încercat să renunț la viață. Fratele meu m-a găsit, a anunțat-o pe mama, a chemat salvarea. M-a găsit inconștientă. Am ajuns la spital.

Nu era prima oară când încercam, era a cincea oară și am ajuns la spital, mi s-au făcut spălături.

Au vrut să mă interneze la un spital care au grijă de cazuri ca ale mele, însă mama mea a semnat că va merge ea cu mine la un psihiatru și asta am și făcut.

Am mers la psihiatru și am făcut tratament, dar mă adormea și nu mai știam de cei mici”, a mai adăugat fosta concurentă a celebrului show culinar.

Nu rata: Cine este frumoasa constănțeancă numită “Lupoaica” de jurații de la Chefi la Cuțite