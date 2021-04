Povestea emoționantă a lui Iulian Buiac, tânărul cu nanism care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la Cuțite: „Râdeau, mă făceau pitic, le era rușine să iasă cu mine”

Iulian Buiac a venit la Chefi la Cuțite pentru a le demonstra tuturor că este un bucătar priceput, însă nu doar acest aspect i-a impresionat pe jurați. Povestea de viață a tânărului i-a făcut pe aceștia să se ridice și să-l aplaude, în picioare.

La Chefi la Cuțite, unii concurenți uimesc atât prin talentul lor în bucătărie, cât și cu poveștile lor de viață impresionante. O astfel de poveste impresionantă are și Iulian Buiac, un tânăr care suferă de nanism.

Acesta le-a pregătit juraților o salată bulgărească, însă povestea lui de viață i-a făcut pe cei trei critici culinari să se ridice în picioare și să-l aplaude pe Iulian.

„Mama mea a lucrat ca bucătăreasă timp de 12 ani. Am furat un pic de meserie de la ea. Părinții mei sunt oameni normali, mama mea are 1,7 metri, sora mea are 1,78 metri și fratele chiar 1,84! Din păcate nu sunt căsătorit, nu am o relație, sunt o persoană singură. În ziua de astăzi, la o fată frumoasă i-ar fi rușine să iasă cu mine pe stradă. Poate așa a fost să fie sau poate așa a vrut Dumnezeu să facă. Poate a vrut să îmi dea un suflet mare într-un corp mic. Nu contează că sunt mic și nu am să-l condamn pe Dumnezeu. Pot să merg, pot să muncesc, pot să înot, pot să joc fotbal…Ce poți să vrei mai mult de la viață? Am văzut ce poate nu au văzut alții și cel mai mult îi mulțumesc că am deschis ochii”, a fost dezvăluirea emoționantă făcută de concurent.

„Râdeau toți de mine, mă făceau pitic”

Iulian Buiac a mai mărturisit că, până la 18 ani, viața lui a fost una foarte grea, căci s-a lovit de multe ori de criticile și ironiile celor din jurul său, adresate înălțimii pe care o are.

„Până la vârsta de 7 ani m-am dezvoltat ca un copil normal. Nu știam că familia a încercat să îmi ascundă. Mă simțeam anormal când vedeam că toți copiii se înalță și eu rămâneam mic. În perioada când eram mic cel mai mult mi-a lipsit prezența unui tată. Când mama m-a născut, tata i-a zis mamei că ori mă dă la casa de copii și își continuă căsnicia împreună, ori mă alege pe mine, dar el va uita de noi. Și mama a ales să mă crească. Viața ca om mic, până la 18 ani, a fost una foarte grea. Râdeau toți de mine, mă făceau pitic, nu ieșeau cu mine că îi fac de râs. Dar am decis să fiu peste ei, să le arăt că și un om mic se poate ridica la înălțimea lor. Eu am un corp mic, dar poate sufletul meu e mai mare decât al unui om normal”, a mai povestit Iulian Buiac.

A făcut sex în 3, după ce o femeie i-a spus soțului său că are fantezii cu pitici

Deși a întâmpinat anumite probleme din cauza nanismului, înălțimea lui Iulian Buiac i-a adus, la un moment dat, și o experiență inedită. Tânărul a mărturisit că a făcut sex în 3, după ce o femeie i-a spus soțului său că are fantezii cu pitici. După dezvăluirile savuroase făcute de concurentul de la Chefi la Cuțite, jurații au fost pe jos de râs!

„Am primit un telefon într-o zi și m-a luat prin surprindere. Era un cuplu, iar soția avea fantezii cu pitici. M-am dus ce era să fiu nebun să refuz. Când am ajuns acolo am făcut tot ce mi-au cerut. Nu vreau să mint, dar soția omului a fost chiar satisfăcută” a spus Iulian Buiac, la Antena 1.