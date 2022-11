Povestea incredibilă a Amandei, mama care are 9 copii la doar 29 de ani: „Nu a fost un an în care să nu fiu însărcinată”

Amanda este o „mamă eroină” din Roanoke, Virginia, a cărei poveste a ajuns cunoscută în întreaga lume. La doar 21 de ani, a adus pe lume primul copil, iar acum, în 2022, se poate mândri cu o familie extrem de numeroasă. Femeia de 29 de ani are nouă copii, fete și băieți, iar acum îl așteaptă pe al zecelea.

Povestea de iubire dintre Amanda și Chris a început în luna ianuarie a anului 2013. După doar trei luni, tânărul, mai mare ca ea cu patru ani, a cerut-o de soție, iar, în luna iulie au devenit soț și soție.

La o distanță de doar câteva luni, Amanda a rămas însărcinată. În luna februarie a anului următor, se năștea fiul lor Liam. Nici n-a terminat bine să-l alăpteze că a și venit o nouă sarcină. De data aceasta, tânăra a născut două fetițe: Mya și Mia, în 2015. Tradiția a continuat în fiecare an și cuplul a sărbătorit, de fiecare dată, venirea noului membru al familiei.

„Nu a fost un an în care să nu fiu însărcinată din 2013, până în 2020. 2021 este singurul an în care nu am fost gravidă”, a spus mama eroină.

Amanda va aduce pe lume cel de-al zecelea copil: „Suntem deschiși la mai mulți”

Cei nouă copii ai Amandei au și doi frați mai mari, din căsnicia anterioară a lui Chris, respectiv Logan (12 ani) și Ryan (11 ani). Acum, cei 11 copii așteaptă să apară încă un bebeluș, mama eroină fiind însărcinată din nou!

„Toți se înțeleg bine și sunt foarte sociabili. Încerc să îi învăț pe toți să fie independenți, astfel încât să ajute la treburile casnice și să fie capabili să își sorteze singuri micul dejun și prânzul. Cei mai mulți dintre ei știu cum să pună haine la spălat sau să facă un sandviș cu unt de arahide”, a mărturisit tânăra de 29 de ani.

Ajungând deja la cea de-a zecea sarcină, Amanda crede că aceasta ar putea fi și ultima, dar, nu spune „nu” în cazul în care va mai apărea încă un membru al familiei.

„Sunt foarte mulțumită de familia noastră. 10 este un număr minunat. Credem că acesta ar putea fi ultimul nostru copil, dar suntem deschiși la mai mulți”, spune femeia.

