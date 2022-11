Povestea incredibilă a fermierului de 61 de ani care urmează să se căsătorească a 88-a oară. Cum le convinge pe femei să se îndrăgostească de el

Un fermier în vârstă de 61 de ani urmează să își pună pirostriile pentru a 88-a oară. Unele persoane ar putea să o numească drept o situație bizară, însă pare să fie foarte normală pentru indonezianul Kaan, care este supranumit „Regele Playboy”. Bărbatul este pregătit să devină, din nou, mire. În cadrul unui interviu, a explicat și cum reușește să se le facă pe femei să se îndrăgostească de el. Iată detaliile mai jos, în articol.

Un bărbat în vârstă de 61 de ani din Indonezia a reușit să le „înnebunească” pe femei și să le facă să se îndrăgostească de el prin intermediul „tăriei sale spirituale”. Kaan este originar din Majalengka, provincia West Java, și urmează să își pună pirostriile pentru a 88-a oară. Acest lucru ar putea fi catalogat drept bizar pentru unele persoane, însă pentru fermierul din Indonezia ar fi, deja, o obișnuință. În plus, de-a lungul timpului, el a căpătat și o poreclă – „Regele Playboy”.

A ajuns la căsătoria cu numărul 88

De data aceasta, fermierul Kaan urmează să facă cea de-a 88a nuntă și, spune el, ar fi refuzat deja mai multe femei care s-ar fi îndrăgostit de el, în ultima perioadă. Bărbatul s-a decis să se cunune cu o fostă soție, pentru că femeia, potrivit declarațiilor sale, încă l-ar iubi „nebunește”. El susține că partenerele sale s-au îndrăgostit de el, pentru că are un „farmec irezistibil” și o „tărie spirituală”.

În cadrul unui interviu, bărbatul de 61 de ani a declarat: „Am de gând să mă însor din nou cu fosta soţie din mariajul cu numărul 86. Deşi am fost despărţiţi pentru mult timp, dragostea ce ne leagă este încă puternică şi nu am de gând să mă joc cu sentimentele noastre. Chiar şi acum, este încă nebună după mine. Am fost căsătoriţi doar o lună”.

Totuși, cum a reușit să ajungă la căsnicia cu numărul 88? Se pare că fermierul a început să se căsătorească de la o vârstă fragedă. La 14 ani avea, deja, prima soție. Apoi, doi ani mai târziu, au divorțat. Pe de altă parte, pentru ca un mariaj să ajungă anulat prin divorț trebuie să treacă între șase și nouă luni, potrivit unei legi din Indonezia, scrie Daily Star.

