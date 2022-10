Povestea incredibilă a lui Gabriel, românul care locuia pe străzi și mânca resturi. Care este afacerea de milioane cu care a dat lovitura în Italia

Gabriel a fugit în Italia când avea doar 17 ani. La vremea aceea, nu avea nici măcar bani pentru drum. Românul a stat pe străzi și a mâncat resturi, dar a găsit rețeta care i-a adus succesul. În prezent, bărbatul din Târgu Jiu are o afacere de milioane de euro.

În anul 1998, Gabriel a plecat de acasă, cu gândul de a ajunge în Italia. S-a ascuns sub cușetă și, ca printr-o minune, a ajuns la Torino fără să fie văzut. La începutul șederii sale în Italia, bărbatul din Târgu Jiu dormea în parc, sub cerul liber și mânca resturile trecătorilor.

O bună perioadă, românul a lucrat ca muncitor într-un parc de distracții, apoi ca sudor. Gabriel primea doar 10 euro pe zi, bani pe care oricum îi trimitea în Târgu Jiu, la părinții lui. Acum, în 2022, își aduce aminte de aceste momente cu nostalgie, dar are o afacere de milioane de euro și aproape toată familia aproape, în Italia.

(CITEȘTE ȘI: Mega-afacerea cu care Cosmin Olăroiu dă lovitura! Așa ceva nu s-a mai văzut în România: bagă peste 25 de milioane de Euro în noua ‘bijuterie’ de lux de la Mamaia!)

Afacerea cu care românul a devenit „rege” în Italia. Cu ce se ocupă, de fapt, Gabriel

După ani în care a strâns banii necesari, Gabriel s-a gândit să-și facă o firmă prin care să repare automate și aparate de cafea. Astfel, bărbatul din Târgu Jiu a ajuns să fie „rege” în Italia și să angajeze peste 550 de români la afacerea sa de milioane de euro.

„I-am adus (pe români, n.r.), i-am ajutat cu tot ce înseamnă, ne-au furat și ei la rândul lor. Nu mai sunt băieți serioși care să zică da, muncesc, am nevoie de un ban exact cum am făcut noi care am venit la început”, a mărturisit Gabriel, potrivit Observator.

(CITEȘTE ȘI: Afacerea cu care un român s-a îmbogățit. Care este secretul său)