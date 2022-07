Povestea incredibilă a lui Valentin Sălăgean, ”boss-ul trattoriilor” din România. Cum a ajuns vedetă la MTV cel care a pus bazele ”Trattoriei Il Calcio”

Boss-ul ”trattoriilor” din România, povești fabuloase din America videoanilor 90! Din vânzător de hot-dog, Valentin Sălăgean a ajuns vedetă la MTV, într-un videoclip de succes. Cum l-au recunoscut prietenii din România comunistă în hit-ul pop al unei celebrei artiste americane, află din podcastul ”Taclale”, realiat de Liviu Chiriță, cel mai nou proiect online lansat de CANCAN.

Valentin Sălăgean este un personaj cunoscut și respectat în industria Horeca. Alături de actualul președinte al LPF, Gino Iorgulescu, Sălăgean a pus bazele primului restaurant italienesc veritabil din București, ”Trattoria Il Calcio”, transformat ulterior într-un lanț de locații cu același specific, toate bucurându-se de același succes.

Emigrat în SUA în 1981, Vali Sălăgean are o poveste de viață fabuloasă, pe care s-a decis să o spună, fără menajamente la TACLALE, cel mai nou proiect online, pe care CANCAN îl lansează pe piața media din România, joi, de la ora 20.00, avându-l ca gazdă pe ziaristul Liviu Chiriță.

VEZI ȘI: PRINȚUL DIMITRIE STURDZA DEZVĂLUIE LUCRURI NEȘTIUTE, ÎN CEL MAI AȘTEPTAT PODCAST AL MOMENTULUI: „AM GĂSIT UN JOB, ÎNTR-O BENZINĂRIE…”

După ce s-a soarta i-a scos în cale în prima seară petrecută în SUA o tânără superbă, Valentin a trăit șase luni de vis în compania femeii. Practic, aceasta l-a „înfiat”, oferindu-i găzduire într-un apartament de lux, plus câte 100 de dolari zilnic de cheltuială. Vali Sălăgean a avut primul șoc pe târăm american, când a aflat că iubita lui era principalul furnizor de droguri pentru celebritățile de la New York. Speriat de perspectiva de a intra într-o mare încurcătură, tânărul a fugit la propriu de partenera lui și a decis să pornească de jos, ca simplu vânzător de hot-dog la cărucior, în cunoscutul Time Square din Manhattan.

Într-una din zile, norocul i-a surâs încă o data. În imediata apropiere a căruței cu cârnați a românului nostru, o vedetă de muzică pop filma un videoclip. Artista Irene Cara i-a propus lui Vali Sălăgean să-și joace propriul rol în videoclip și să o servească în timpul filmărilor cu un crenvuști.

Videoclipul, apărut în 1982 la MTV, și pentru care Vali Sălăgean a primit o sumă frumușică pentru America acelor vremuri, a fost difuzat în toată lumea.



Conform Wikipedia, filmul de succes din 1980, Fame, regizat de Alan Parker, a catapultat-o ​​pe Irene Cara spre celebritate. Artista a fost distribuită inițial ca dansatoare, dar când producătorii David Da Silva și Alan Marshall și scenaristul Christopher Gore i-au auzit vocea, au rescris rolul lui Coco Hernandez. În rolul acesteia, ea a cântat atât piesa de titlu „Fame”, cât și celălalt single al filmului, „Out Here on My Own”.

Cele două melodii au contribuit la transformarea coloanei sonore a filmului într-un album multi-platină (cu vânzări de milioane de exemplare). Mai mult, la Premiile Academiei din acel an, pentru prima în istorie, două melodii din același film au fost nominalizate la aceeași categorie, ambele fiind cântate de același artist.

Astfel, Cara a avut ocazia să fie una dintre puținele cântărețe care au interpretat mai mult de o melodie la ceremonia Oscarului. „Fame”, scris de Michael Gore și Dean Pitchford, în care a jucat și Valentin Sălăgean, a câștigat premiul în acel an. Irene Cara a câștigat nominalizări la Grammy în 1980 pentru Cel mai bun artist nou și cea mai bună interpretare vocală pop feminină, precum și o nominalizare la Globul de Aur pentru cea mai bună actriță de film într-un muzical.

Billboard a numit-o cel mai nou artist single, în timp ce Cashbox Magazine i-a oferit premiul de cea mai promițătoare voce feminină, cât și cea mai bună voce feminină. Solicitată de producătorii serialelor Fame TV să-și reia rolul de Coco Hernandez, ea a refuzat pentru a-și concentra atenția asupra carierei sale de înregistrări. Și Valentin Sălăgean s-a lăsat la scurt timp de hot-dog și și-a încercat norocul în lumea restaurantelor de lux din Little Italy (New York).

Câți bani a primit Vali Sălăgean pentru 14 secunde de filmare, cum l-au recunoscut prietenii din România comunistă în videoclip, cum i-a schimbat această întâmplare percepția despre America și ce turnură a luat viața tânărului emigrant, puteți urmări la TACLALE, cel mai nou proiect online pe care CANCAN.RO.

Podcastul “Taclale” cu Liviu Chiriță și Valentin Sălăgean poate fi urmărit aici.

NU RATA: ARTISTA IRINA RIMES, DEZVĂLURI DESPRE „TE IUBESC-UL” NEPRIMIT DIN PARTEA PĂRINȚILOR: „CRED CĂ TOCMAI DE ASTA AM…” / „E CA UN DROG…”