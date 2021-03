Povestea incredibilă a unei tinere ce a aflat că a fost adoptată. „Ar trebui făcut un film după viața ei”

Povestea de viață a unei tinere a devenit virală, iar mulți internauți au susținut că un adevărat film ar putea să fie creat după lucrurile pe care le-a trăit femeia. Situația a luat o întorsătură incredibilă în momentul în care tânăra a aflat că este adoptată.

Ayesha și-a făcut publică poveste în mediul online, iar internauții au fost uimiți de lucrurile prin care a trecut tânăra. Aceasta a dezvăluit că la vârsta de 18 ani a descoperit că „întreaga viață era o minciună” și că a fost de fapt adoptată, un secret pe care familia ei îl păstrase atâta timp. Mai mult, se pare că cei care au adoptat-o au fost tatăl sau împreună cu partenera sa de la vremea respectivă, care era și verișoara acestuia.

„Tatăl meu mi-a făcut mama și sora să îmi ascundă toată viața faptul că am fost adoptată și am aflat că mama nu este nici măcar femeia care m-a adoptat, femeia care m-a adoptat este fosta soție a tatălui meu, care este și verișoara sa.

Când s-au despărțit, ea a vrut să păstreze legătura cu mine, dar, dintr-un anumit motiv, tatăl meu nu a vrut-o, așa că a fugit literalmente din țară și s-a mutat în Malta. Având în vedere că mama mea adoptivă este verișoara tatălui meu, am încercat să o găsesc și să întreb familia despre ea, însă nimeni nu a vrut să îmi spună nimic.

Am aflat, de asemenea, că tatăl meu a mințit despre întreaga copilărie, despre munca lui, despre tot și când am cerut certificatul meu de naștere, el a refuzat să mi-l dea, când am cerut dosarul meu de adopție, a refuzat să mi-l dea și a spus că a distrus totul”, a povesti Ayesha.

Lucrurile se complică și mai mult

Dar lucrurile nu se opresc aici, iar încercările tinerei de a își găsi părinții biologici au scos la iveală alte aspecte impresionante. În cele din urmă, cu ajutorul unui asistent social, tânăra a reușit să își găsească mama naturală. Însă când a dorit să își cunoască și tatăl lucrurile s-au complicat din nou.

Se pare că femeia care i-a dat naștere nu știa cine este tatăl fetei. Aceasta i-a spus că ar putea să fie unul dintre cei trei bărbați cu care fusese în perioada respectivă.

Întreaga poveste i-a impresionat pe internauți, care au fost uluiți de răsturnările de situație.

„Am crezut că viața mea este ciudată”, „A spus cineva un documentar de la Netflix? Ar trebui făcut un film după viața ei”, „Îmi pare rău că ți s-a întâmplat asta.”, au fost câteva dintre comentariile internauților.