Povestea inedită a lui Nicu Gigantu, maestrul lăutăriei care a pus numele României pe harta lumii. Împăratul Japoniei și-a vărsat amarul pe muzica lui: „Rămâneau impresionați”

Nicu Gigantu a rămas ultimul uriaș al muzicii lăutărești. Marele artist are o viață demnă de povestit, iar despre începuturile sale a ținut să vorbească într-un interviu acordat jurnalistului Liviu Chiriță, în podcastul „La Taclale”. Cântărețul are în spate o carieră incredibilă, pentru care a muncit ani la rând pe brânci. A pierdut nopți de la o vârstă fragedă și a plecat la nunți și la botezuri, să cânte și să încânte lumea. De la petrecerile de odinioară, „gigantul” din lumea noastră artistică a reușit să susțină recitaluri în toate colțurile lumii, din Germania până-n Japonia sau America.

Nicu Gigantu a început să cânte la acordeon de la vârsta de 9 ani. Luni la rând, el a repetat la instrument pe furiș, fără ca familia lui să știe. Până într-o zi când a fost prins în fapt. Părinții lui, tot artiști, și-au dat seama că are un talent imens, așa că l-au luat cu ei la nunți. A pierdut nopți la rând, până-n clasa a opta, și a învățat să cânte așa cum trebuie. Nicu Gigantu a început cariera de jos, a muncit foarte mult, să ajungă unde este astăzi. A început să câștige bani frumoși după vârsta de 16 ani.

„Tatăl meu cânta cu țambalul, mama cu vocea, fratele cu acordeonul și ceilalți eram începători. De la ei am furat, de la ei am învățat. Am început cu un instrument. Fratele meu cânta cu acordeonul și eu profitam, când venea de la nuntă, lunea, și eu luam acordeonul și am început de unul singur. Fără să-mi arate. Asta s-a repetat luni bune și la un moment dat, eu am luat acordeonul și m-am băgat în fundul bucătăriei și am început să cânt. Tatăl meu m-a auzit. A deschis ușa și mi-a zis: Mă, tu cânți? Zice bine, hai cântă.

Aveam 9-10 ani. M-a pus mama să cânt, mi-a zis: Gata, de la anul intri în pâine. Au început să mă ia cu ei la nunți. Era obositor, pentru că nu eram obișnuit să pierd nopțile. Veneam acasă, îmi dădea un leu să mă duc la film. Era 50 de bani intrarea. Erau timpurile grele, când ne așezam la masă, maică-mea săraca dacă apuca să mănânce…asta a fost o perioadă până-n clasa a opta.

Deja mă dezvoltasem muzical după clasa a opta. Plecam și cântam la diferite serate, baluri, botezuri. Cu acordeonul și începusem să cânt și cu vocea. Dar cum? La una dintre nunți, mama le dădea un leu mesenilor și îi încuraja să vină să mă pună să cânt cu vocea. Am prins gustul la bani, când am văzut bani, am început să cânt. Am prins curaj. Plata era de 10, 15 lei, așa erau banii. Te duceai, că nevoile erau mari, aveam nevoie de haine, cărți la școală”, a dezvăluit maestrul, în podcastul „La Taclale”.