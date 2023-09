Povestea ireală a lui Valentin, românul care a speriat olandezii. Bărbatul doarme într-un Mercedes și își face nevoile în parc

Valentin (35 de ani) este românul care a băgat spaima în locuitorii dintr-un cartier olandez. De aproape două luni doarme în propriul Mercedes, la marginea unui parc, iar localnicii sunt îngroziți de înfățișarea bărbatului.

Românul își face veacul în parcarea dintr-un parc din Hengeol, locul care i-a devenit și casă. Localnicii spun că îl văd pe bărbat că își face nevoile în tufiș, însă are bunul simț de a face curat în urma lui. La baza deciziei de a se refugia în altă țară, se pare că există și un motiv. Valentin a fugit din România de frica războiului dintre Ucraina și Rusia, iar destinația finală ar fi trebuit să fie Amsterdam, însă destinul i-a pregătit altceva.

„Mi-e frică de războiul din Ucraina și Rusia. Mi-e teamă că se va răspândi în România. Țara mea natală a fost întotdeauna implicată în războaie, în trecut. Când am ajuns la Hengelo, rezervorul mașinii era gol”, spune Valentin, explicând de ce a fugit din țară, potrivit cotidianului De Gerderlander.

Valentin, românul care trăiește într-un Mercedes, își face nevoile în parc

Valentin a plecat din Oradea și s-a stabilit în micul orășel olandez Hengeol. Românul de 35 de ani nu a reușit să rămână neobservat de către locuitori, mai ales că, din cauza aspectului său fizic, majoritatea oamenilor s-au grăbit să-l judece. Bărbatul este plin de tatuaje, doarme într-un Mercedes și cântă pe stradă.

Cu toate acestea, Valentin a ajuns în Olanda cu gândul de a face bani ca să se întrețină. Este muzician, iar strada Emmaweg, o pietonală aglomerată din zonă, este locul unde își expune talentul și reușește să strângă, în medie, cam 10 euro pe zi: „Acum încerc să câștig bani în plus ca artist de stradă. Sunt muzician”, a mai spus Valentin.

Chiar și în aceste condiții, Valentin trăiește de pe o zi pe alta, iar cei 10 euro nu-i sunt suficienți. Românul speră că va putea merge la serviciu ca un om normal și, de ce nu, în viitorul apropiat, chiar să se stabilească în micul orășel olandez.

”În România am lucrat în securitate. Am fost și mecanic auto. Mi-ar plăcea să fac asta și aici, în Țările de Jos. Dacă cineva are o slujbă pentru mine, vreau să rămân aici pentru totdeauna”, a mai spus românul.

Potrivit reprezentaților municipalității locale, Valentin nu poate fi obligat să plece din locul unde stă, însă a devenit o situație destul de enervantă pentru localnici și autorități. Totodată, potrivit presei străine, municipalitatea l-a fi îndrumat pe român către două fundații umanitare, care ajută emigranții fără adăpost, însă el nu a dorit să colaboreze: „Nu îl putem forța să plece. I s-a cerut să plece de mai multe ori. Vom continua să urmărim cu atenție locația în care se află. Din păcate, nu putem face mai mult decât atât în ​​momentul de față, în limita capacităților noastre”, au declarat reprezentanții administrației locale din Hengeol.

