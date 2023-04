Povestea ireală a rockerului devenit preot. Fostul coleg de scenă al Loredanei Groza a fost dat afară din biserică după o poveste de dragoste eșuată

Starețul Mănăstirii Muntele Rece din Cluj, Arsenie Gălățean, are o poveste de viață tumultuoasă. Lucrurile s-au schimbat radical pentru el, după ce a trăit o poveste de dragoste cu o femeie care l-a trădat.

Arsenie Gălățean nu a avut întotdeauna o viață dedicată credinței. În tinerețe, devenise un adevărat maestru în mânuirea chitarei şi era sigur că dacă nu s-ar fi dedicat slujirii lui Dumnezeu ar fi ajuns un chitarist şi compozitor de marcă.

„De altfel, câştigasem deja câteva festivaluri naţionale de muzică folk, evoluam pe scenă alături de Loredana, Mihai Constantinescu şi mulţi alţii, dar şi de cei din formaţia „Revox”, în vogă pe atunci. Cântam un rock progresiv de bună calitate, iar piesele mele constituiau, fiecare, un prilej pentru a-mi demonstra talentul de chitarist şi de solist vocal”, a declarat Arsenie Gălățean în cadrul unui interviu mai vechi pentru gazetadecluj.ro.

În 1994, Arsenie Gălățean a susținut ultimul său concert, iar ulterior a decis să se călugărească.

„Ultimul concert la care am participat a fost la Baia Mare, cu formaţia „Graiul”, în 1994, apoi am intrat în viaţa monahală. Eram deja frate de mănăstire, când d-na Marina Almăşan, realizatoarea „Ceaiului de la ora 5” de la TVR – care mă ştia ca folkist redutabil – a vrut să mă invite în emisiune, însă a renunţat când a aflat că m-am călugărit”, a mai spus starețul pentru sursa citată.

O poveste de dragoste eșuată l-a exclus din biserică

Arsenie Gălăţean a devenit stareţ al Mănăstirii Muntele Rece și a crezut că aici va sluji întreaga sa viață. Lucrurile s-au schimbat însă, după ce a cunoscut o femeie. Originară din Sibiu, Lăcrămioara a vizitat de câteva ori biserica și a continuat să țină legătura cu preotul prin intermediul rețelelor de socializare.

Lucrurile între cei doi au evoluat pe parcursul timpului, însă, Arsenie Gălăţean recunoaște că nu s-a gândit să renunțe la hainele preoțești pentru ea. Cu toate acestea, într-o zi, starețul i-a trimis Lăcrămioarei o fotografie indecentă care apoi a fost folosită pentru plângerea făcută la capii bisericii clujene.

”I-am trimis femeii un clip video pentru că o iubeam și ea mă iubea pe mine. A vrut să ne căsătorim, dar eu nu am vrut să renunț la chemarea mea. Filmarea a ajuns la Mitropolie și am fost sancționat. Am fost dat jos din funcția de stareț și nu mai am voie să oficiez slujbe.

Acum aștept să mă duc la Prea Înaltul (Mitropolitul Clujului) pentru a fi ascultat. Eu aș vrea să rămân călugăr, la Someșul Rece”, a relatat Arsenie Gălăţean.

Părintele a spus că femeia a acționat într-un moment de gelozie, pentru că el nu a dorit să renunțe la vocația sa și drept urmare nu se puteau căsători.