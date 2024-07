Povestea lui Teodor, „campionul” din Vaslui, județul fără nicio medie de 10 la Evaluarea Naţională. Ce visează să facă

În județul Vaslui, la Evaluarea Națională din acest an, niciun elev nu a reușit să obțină media generală 10 la examen. Cu toate acestea, Teodor Matei, un elev de clasa a VIII-a, a reușit să se claseze pe primul loc pe județ cu media 9,92. Acesta a obținut nota 10 la Matematică și 9,85 la Limba și Literatura Română.

“Nu am greșit nimic la teza de la Română, dar probabil am fost depunctat din cauza scrisului. Nu am făcut contestație, fiindcă nu am de ce. Sunt mulțumit de notele pe care le-am luat”, a dezvăluit Teodor, potrivit vremeanoua.ro.