Perioada zilelor libere se apropie vertiginos, prin urmare Allianz-Țiriac Arena poate deveni o variantă potrivită pentru cei dornici de a face mișcare în proximitatea sărbătorilor. Tot despre mișcare și timp liber am vorbit și cu Irisha, una dintre cele mai în vogă fashioniste din România. CANCAN.RO a pășit alături de vedetă pe gheața din Otopeni, iar interviul a ieșit unul de colecție, cu dezvăluiri insolite.

O activitate numai bună pentru weekend este propusă de către Allianz-Țiriac Arena. Este singurul patinoar din zona București-Ilfov, dezvoltat conform normelor olimpice. Locația este deschisă 10 luni pe an și oferă distracție pe cinste în fiecare anotimp. Sâmbăta și duminica sunt desfășurate ședințe de patinaj, destinate agrementului pentru publicul larg. Fiecare sesiune are o oră și jumătate, iar accesul către patinoar se face rapid: rutier, via DN1 sau feroviar, pe ruta Gara de Nord – Aeroport. Mai multe detalii legate de program și tarife găsiți pe site-ul fundatiaiontiriac.ro/distractie-in-orice-anotimp/ !

Povestea captivantă de viață a Irishei. Cum a ajuns stilista să penduleze între baschet, muzică și modă?!

CANCAN.RO: Ce ai făcut în copilărie și ești mândră acum?

Irisha: Ieșeam cu bobocii, la păscut, vara. Iarna, mă dădeam cu sania, asta făceam pe timp de iarnă, că n-aveam patinoar la mine în orășel.

CANCAN.RO: Per total, ai avut o copilărie fericită sau simți că se putea mai bine?

Irisha: Foarte fericită, consider că am avut copilăria care trebuie, pentru că datorită ei sunt unde sunt. Am fost luptătoare să obțin pe parcurs, în continuare fac asta și am fost bucuroasă de ce am avut. Părinții noștri nu puteau să ne ofere luxul și opulența pe care ni le-am fi dorit. Dar ce ne-au dat a fost bun, a fost o cărămidă la educația noastră – să fim muncitori, sârguincioși, responsabili.

CANCAN.RO: Știu că ai făcut și baschet 10 ani, de ce te-ai lăsat?

Irisha: M-am născut într-o familie de muzicieni. Părinții mei s-au străduit să fac sport și muzică, astea erau ocupațiile de bază ale copilăriei mele. Petrecând foarte mult timp la antrenamente, la pian, la canto, nu mai aveam timp. Și a trebuit să prioritizez ceva – sportul sau muzica. Nu mai aveam timp pentru amândouă, pentru că intrasem la Colegiul de Muzică, îmi ocupa foarte mult timp. Și am ales muzica, respectiv m-am lăsat de baschet, dar nu m-am lăsat de sport. Sport fac în continuare. Nu fac chiar atât de mult cardio, pentru că slăbesc, scopul meu este să pun masă musculară.

Activitățile fizice, primordiale pentru Irina Ceban: „Mi-am dorit să fac acest sport!”

CANCAN.RO: De câte ori pe săptămână mergi la sală?

Irisha: De trei ori pe săptămână merg cu antrenoare și mai fac pilates între antrenamente. Și iarna schiez, fac sporturi de apă, le-am încercat pe toate. Îmi place paddling foarte mult, pentru că mă calmează. În ultima perioadă sunt destul de spirituală și îmi place să petrec timp cu mine.

CANCAN.RO: Despre petrecerea timpului liber, ce poți să-mi spui?

Irisha: Când am fost mititică, urmăream dansul pe patine, a fost unul dintre visurile mele mari. Acum, că nu pot să dansez pe patine, scopul meu este să învăț să patinez cât de cât, ca să compensez lipsa din copilărie. Mi-am dorit să fac acest sport, n-am reușit, pentru că n-aveam posibilitatea. Acum pot să vin la Allianz-Țiriac Arena o dată pe săptămână.

CANCAN.RO: Dacă aș veni în weekend la patinoar, în ce ar trebui să mă îmbrac?

Irisha: Poți să-ți pui o pereche de pantaloni cargo, pe dedesubt niște pantaloni termici. Poți să-ți pui un costum de munte, dar e mult prea mult. Îți pui o maletă peste, o geacă și e perfect.

