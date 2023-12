Surpriza pe care o pregătește PRO TV! Bomba finalului de an: se lucrează la cea mai de succes producție

Marian Olteanu aproape că a făcut gheața de pe Allianz-Țiriac Arena să se topească prin dezvăluirile sale! Actorul din Clanul a divulgat, în premieră pentru CANCAN.RO, faptul că serialul în care joacă va ajunge la final. Nu vă speriați, dragi fani ai fenomenului, urmează difuzarea sezonului patru, la care actualmente se filmează. Însă producătorii, scenariștii și echipa din Pache Protopopescu au decis ca proiectul Clanul să se oprească. Mai mult, spusele vedetei sunt alimentate și de declarațiile maestrului George Mihăiță, care a recunoscut, tot în exclusivitate pentru publicația noastră, că Pro TV plănuiește înfăptuirea unui nou proiect, după Clanul. Se pare că cele două ar avea legătură și oarecare continuitate.

Marian Olteanu aruncă bomba sfârșitului de an în showbiz! Serialul Clanul se oprește definitiv la finalul sezonului patru

CANCAN.RO: Cât filmezi în fiecare zi la Clanul?

Marian Olteanu: 12 ore, minim. După trei sezoane de filmat, 12 ore minim. Nu te gândi că filmările încep la 9, era bine. La 5:30 sau 6 trezirea, la 7 trebuie să fii acolo, te tunzi, ești machiat, îți pui costumul pe tine. Și acum pregătim, tot la Clanul, sezonul patru. Și din păcate, trebuie să recunosc, e prima oară când zic public, este ultimul sezon din Clanul. A fost și încă este o aventură, un parcurs foarte tare.

CANCAN.RO: Așa v-au zis, că se mai face doar un sezon și gata?

Marian Olteanu: Da, așa ne-au zis.

CANCAN.RO: De ce? Așa a fost construit?

Marian Olteanu: Cred că da, Lia, Anghel și producătorii au gândit în așa fel încât să concentreze toată povestea serialului în patru sezoane, 52 de episoade.

CANCAN.RO: Și cu ce ai rămas după aceste aproape patru sezoane? Cine te-a impactat cel mai tare?

Marian Olteanu: Toți actorii mari. Sunt oamenii cu experiență. Eu sunt și la Teatrul Mic, nu atât de în etate precum găsești în Clanul. Dar și cei de 43-45 de ani mi-au zis «băi, Mariane, cât de talentat ai fi tu sau să vină unul mai nou decât tine în teatru și să-l vezi că e plin de talent, nu ai cum să bați experiența». Deci nu ai cum, după Clanul, să nu pleci acasă cu niște lecții învățate, de la domnul Mihăiță, de la Tătuțu. Nu am cuvinte să descriu ce filmam cu dumnealui. Nu mai zic de Carmen Tănase, de Șerban Pavlu sau de domnul George Ivașcu.

Traiectoria carierei de după serialul de la Pro TV, calculată de actor: „Pot să pic de tot și să nu mă mai vadă nimeni niciodată în nimic!”

CANCAN.RO: Ce faci cu viața după Clanul, având în vedere că a devenit deja un stil de viață?!

Marian Olteanu: O să apară întrebarea asta chiar în prima zi de după Clanul. Și probabil întrebarea asta va dura jumătate de oră, până când mă cheamă la repetiții, la teatru. Pe 15-20 ianuarie încep niște repetiții la teatru, s-ar putea să le termin înainte să se termine Clanul. O să am o premieră la Teatrul Mic prin final de martie.

CANCAN.RO: Și ulterior, aștepți să vezi, poate mai vine vreun proiect…

Marian Olteanu: Doamne ajută! Așa e la actori, așa e la artiști în general, nu știi ce va urma. Pot să pic de tot și să nu mă mai vadă nimeni niciodată în nimic, deși nu cred. Și îți dai seama că nu sper treaba asta. Sau ar putea să urmeze alte proiecte mari, bogate. Dar trebuie să recunosc o chestie și să le fac lobby celor de la Pro TV, mai mare de atât de greu.

