La 31 de ani, actorul Marian Olteanu se poate lăuda cu o carieră profesională foarte solidă. Joacă constant pe scena Teatrului Mic din București, inclusiv în „Romeo și Julieta”, piesa lui William Shakespeare, iar din toamna anului trecut e una dintre vedetele de primă mărime ale serialului de televiziune „Clanul”, de la PRO TV.

Asta ca să nu amintim și despre producții mai vechi, precum „Ruxx”, „Alice T” sau „Dragonheart: Vengeance”.

CANCAN.RO l-a provocat la un interviu fără perdea pe cel care mai toată lumea îl știe din rolul personajului David Pribeagul din serialul „Clanul”, un polițist ce are legături speciale cu lumea interlopă.

CANCAN.RO: Marian Olteanu, după atâţia ani de actorie e ceva care ţi-a depăşit aşteptările? Sau ceva la care încă mai năzuieşti?

Marian Olteanu: E o muncă care nu se opreşte niciodată, cred eu. De fiecare dată cu orice rol, cu orice proiect pe care-l încep o iau tot timpul de la zero pentru că, din ce am învăţat, cel puţin din şcoală, şi uitându-mă la alţi colegi pe care-i admir, actori doar de teatru sau şi de teatru şi de film, te poţi stinge foarte uşor…asta dacă nu o iei de la zero şi eşti dedicat cu totul oricărui rol…Dacă ar fi să sper la ceva, am mai spus asta, la podcastul lui Codin, am zis că mi-ar plăcea la un moment dat în viaţa asta, dacă se poate şi dacă o să am norocul, să fac parte dintr-o capodoperă. Nu ştiu de ce, dar încă simt chestia asta, să fac parte dintr-un proiect măreţ şi nu doar măreţ cantitativ, să fie şi calitativ, să fie ceva de valoare care să conteze şi să rămână şi în istoria teatrului şi în cea a filmului!

Marian Olteanu se vede „furând meserie” de un Al Pacino sau un Robert de Niro

CANCAN.RO: Te vezi jucând alături de un Robert de Niro sau de un Al Pacino?

Marian Olteanu: Dacă ar fi să am şansa şi norocul de a juca alături de unul dintre aceşti mari, mari, mari actori, atunci da, mă văd jucând cu ei. Nu-mi este greu să cred că aş putea face asta, dar aşa la nivel imaginativ sau la nivel de dorinţă.

Concret, problema limbii încă rămâne valabilă. Maxim, cred că aş putea face figuraţie într-un film în care ar putea juca şi unul dintre domnii enumeraţi mai devreme, într-un film turnat aici în ţară, cum se întâmplă de obicei şi atunci, poate, într-un film de genul ăla aş face figuraţie, servindu-l pe de Niro, la bar, cu un pahar de whisky. Sau pe Al Pacino! Orice, ca să am ocazia asta de a sta alături de ei şi de a fura meserie!

CANCAN.RO: În ultimii ani ai jucat rolul lui Romeo, la Teatrul Mic, ai fost şi poliţist în mai multe producţii. Cum te strigă lumea pe stradă?

Marian Olteanu: „Gabore”! De obicei mă strigă „Gabore”! Nu mă strigă nimeni David. Pribeagu mă strigă cei mai apropiaţi. Nişte domni care se uită la serialul „Clanul” cu drag şi atunci mă strigă așa datorită vârstei, dar nu ştiu să vă spun de ce fac asta! Poate că ei îşi imaginează în momentul ăla că sunt un fel de Costoiu, dar de obicei mă strigă „Uite-l pe Gabor, uite-l pe Gaborul”! Mai e şi varianta „Uite-l p-ăla din Clanul”, dar „Gaborul” rămâne cel mai des!

Marian Olteanu despre apropourile primite până astăzi din partea sexului opus

CANCAN.RO: Din partea fetelor ai primit tot felul de propuneri sau declaraţii de dragoste? Mai ales că eşti Romeo?

Marian Olteanu: Încă sunt Romeo şi am jucat rolul ăsta recent şi la mine acasă, în Vaslui, în faţa părinţilor şi a rudelor, unele venite şi de pe la Iaşi. Plus foştii mei colegi de liceu şi cine mai era pe-acolo…practic oamenii care mă susţin şi care mă iubesc din Vaslui…am primit şi declaraţii, dar fetele ca de obicei sunt mai cu perdea şi atunci nu sunt destul de directe, ci mai degrabă indirecte.

Ba îmi cer un autograf, ba dau de înţeles, dar niciodată nu-mi spun direct…cum ar face un băiat de exemplu. Serenadă la vreun balcon? Niciodată n-o să primesc vreodată de la vreo fată! Trebuie eu să-mi dau seama că fata aia îşi doreşte foarte mult acea serenadă!

CANCAN.RO: A venit momentul în care simţi că ar trebui să schimbi ceva în viaţa ta personală? O familie, copii?

Marian Olteanu: Sunt nişte idei care persistă de câţiva ani buni, dar momentan las lucrurile să se întâmple, fiindcă mi-am dat seama că e cea mai bună scurtătură pe care o pot avea şi pe care o pot alege pentru a ajunge acolo unde cred ei că-mi este destinat să ajung!

Tăticul preferat rămâne cel care i-a ghidat viața până pe la 20 de ani

CANCAN.RO: Care e tăticul tău preferat, dintre cei pe care i-ai întânit şi în viaţă şi pe scenă? Codin, Tătuţul din serialul „Clanul” sau tatăl cel adevărat?

Marian Olteanu: Pe Codin nu l-am văzut niciodată ca pe o figură paternă, desi el spune că e bătrân! Eu zic că e încă tânăr, nu mi-l pot imagina ca pe un tătuţ. Nu pot să nu-l amintesc pe tatăl meu de la Vaslui, cel care m-a ghidat până la o vârstă, până la cel puţin 20 de ani, după care am lăsat lucrurile să se mai întâmple de la sine.

Mă bucur că am intrat şi în proiectul ăsta în care am dat de un devărat Tătuţ, care-i poate spune şi lui taică-miu, „Băi copilul!”. Ba chiar i-a şi zis o dată, la telefon ceva de genul „Puştiule, stai cuminte!”. Mă bucur că l-am cunoscut pe George Mihăiţă, e o mare bucurie pentru mine să joc alături de el! Nu am crezut în viaţa mea că o să mi se întâmple lucrul ăsta şi da, pot spune că am doi tătuţi în viaţa mea!

