Povestea neștiută din viața solistei Stela Enache. De ce a fost la un pas să facă închisoare

Stela Enache (72 de ani), interpreta celebrei piesei ”Ani de liceu”, a povestit un moment terifiant din viața ei. Artista a fost pe punctul de a face ani grei de închisoare, însă a luptat până în pânzele albe pentru libertate ei. De la ce a pornit totul, de fapt.

Cu vocea ei de aur, Stela Enache a dat viață celebrei melodii ”Ani de liceu”, cântec ce a rămas, de peste 36 de ani, imnul liceenilor, dar și al melancolicilor care vor să retrăiască, pentru câteva minute, ale tinereții vremuri. Pe lângă celebra melodie, în repertoriul artistei se regăsesc și alte șlagăre celebre, printre care ”Să nu uităm să iubim trandafirii”, ”Balada pescărușilor albaștri”, ”N-ai să mă poți uita”, ”Tangoul de demult” și ”Cum pot să te conving și ce să fac”.

„Ani de liceu este despre cum erau elevii atunci. Noi căutam frumosul și moralul. Acum totul este pe dos. Cred că se cântă încă pentru că… până la urmă sunt cei mai frumoși ani, indiferent cum au fost făcuți. Perioada liceului este practic cea în care nu ai nicio problemă, visezi cai verzi pe pereți și ți se aduce totul pe tavă acasă. Părinții alergă ca să facă rost de bani, ca să o duci tu bine iar tu ce trebuia să faci… eventual să înveți și să fii în trend”,mărturisește Stela Enache.

Invitată în cadrul unui interviu, Stela Enache a memorat unul dintre cele mai dificile momente din viața ei. Întâmplarea a avut loc în perioada comunismului, perioadă în care artista avea destul de multe concerte în străinătate, chiar dacă nici prin vis nu îndrăznea să creadă că poate avea deplasări în afara României.

Stela Enache: ”Era să fac pușcărie pentru 10 dolari”

Tot în acea perioadă, Stela Enache a avut de-a face cu provocarea vieții ei. Artista povestește că venea în țară cu tot felul de produse care nu apăruseră în România, însă erau situații în care rămânea și cu valută din sumele câștigate din cântări. Ei bine, faptul că a intrat cu valută în România avea să o coste libertatea. Solista a fost pe punctul de a face închisoare pentru 10 dolari.

”Aveam voie să aducem diverse produse, pentru că cea mai mare parte din bani o lua statul. Era obligatoriu ca, în 24 de ore de la venirea în țară, orice valută să fie depusă. Povestesc pentru prima oară cum era să fac pușcărie pentru 10 dolari. 10 dolari, după ce prin mâinile mele au trecut găleți de bani! Era ziua soțului meu și am vrut să-i fac un cadou. Aveam 10 dolari și m-am dus la un shop din București. Acolo era un tovarăș care m-a reținut și m-a întrebat de unde am dolari și de ce îi am. Am încercat să explic, dar nu l-a interesat. A urmat un proces și multe alte lucruri, dar nu m-am lăsat intimidată’,, a povestit Stela Enache în emisiunea Rețeaua de idoli.

Cu toate acestea, Stela Enache a reușit privească partea bună a lucrurilor și să fie recunoscătoare pentru tot ceea ce viața i-a oferit. Fericirea i-ar fi fost completă dacă soțul ei nu s-ar fi stins din viață în urmă cu 14 ani, însă recunoaște că face tot posibilul să fie ancorată în prezent și să se bucure de micile plăceri ale vieții.

”Fiecare lucru mărunt îmi aduce fericire. Nu avem voie să ne gândim la nu știu ce idealuri, nu poți să-l mânii pe Dumnezeu, viața mi-a oferit tot ce mi-am dorit. Mi-a oferit succes, plecări în străinătate, un soț extraordinar, niște copii foarte buni și nepoți buni. Sunt mulțumită. Fericită aș fi fost dacă era și soțul meu lângă mine, dacă era toată familia. Este mersul vieții și nu au cum să schimbi, dar, trebuie să știi să ieși din stare și să nu te lași copleșit de probleme sau gânduri urâte”, a mai spus artista.