Povestea pensionarei din Constanța care se chinuie să trăiască în frig. A pierdut totul, dar asta nu a oprit-o

Viața pentru majoritatea pensionarilor români a devenit un calvar . Tot mai mulți bătrâni abia se ajung cu banii de pe o zi pe alta. Este și cazul unei femei din Constanța care a sunat la 112 să spună că moare de frig și singurătate.

Din cauza singurătății și a frigului, bătrâna din Constanța a sunt la 112. După o viață muncită, femeia nu își poate permite nici măcar să-și asigure căldura în locuință. La vârsta de 83 de ani este singură pe lume și nimeni nu o poate ajuta. Cu o ultimă speranță, pensionara a cerut ajutorul autorităților.

Apelul la 112 fost redirecționat către Poliția Locală Constanța. Femeia le-a spus că nu mai poate rezista în frig. Cel care a fost trimis să se ocupe de cazul acesteia a fost polițistul local Gabriel Enache, renumit pentru numeroasele acte de caritate pe care le face.

Vezi și: ANUNȚUL FĂCUT DE MINISTRUL MUNCII! CE SE VA ÎNTÂMPLA CU PENSIILE ROMÂNILOR

Bărbatul a făcut tot posibilul să strângă bani să-i plătească femeii facuturile la energie electrică. Totodată, polițistul s-a ocupat și i-a încărcat butelia cu gaz, i-a cumpărat de mâncare din banii lui. Mai mult, firma care asigură hrana pacienților la spitalul județean îi va oferi o masa în fiecare zi la domiciliul acesteia.

Povestea bătrânei a fost făcută public pe Facebook, acolo unde polițistul Gabriel Enache a transmis un mesaj emoționant și le-a arătat comunității cât de important este spiritul civic, dar și cât de mult a însemnat faptul că mobilizarea oamenilor poate face minuni și poate aduce speranță în viața unui om.

„Este greu de înțeles și acceptat…dar se întâmplă în zilele noastre și în țară noastră !!! Această măită a sunat la 112 că moare de frig și singurătate in casă….nu mai are pe nimeni….i-a murit băiatul, soțul, fratele și sora…singură pe lume la 83 de ani !!! Sunt împreună cu colegii aproape in fiecare zi lângă acest SUFLET lăsat pe pământ de bunul Dumnezeu !!!”, a transmis polițistul Gabriel Enache pe pagina sa de Facebook.