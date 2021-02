Povestea șocantă a unui cântăreț de muzică populară de la noi. Artistul acuză medicii că i-au furat inelele de aur mamei sale, după ce aceasta ar fi murit cu zile

Un artist celebru de muzică populară de la noi trece prin momente cumplite. Mihai Costandache este răvășit de faptul că, recent, mama acestuia a murit și îi acuză pe medici că i-ar fi furat inelele de aur, chiar de pe patul de spital.

Mama cântărețului Mihai Constandache s-a stins din viață, la 67 ani, în Spitalul Județean Brăila. Potrivit informațiilor oferite de starpopular.ro, femeia a ajuns pe mâna medicilor cu o insuficiență respiratorie și deși nu avea simptome de COVID-19, acesta a fost diagnosticul pe care i l-au pus medicii.

„Am dus-o la spital pentru ca se simtea rau, nu avea simptome de covid, avea gust-miros, nu avea febra. Doar ca nu putea sa respire cum trebuie. La urgente, la Spitalul Judetean Braila, au bagat-o pe oxigen, i-au facut raze la plamani apoi doctorita a inceput sa tipe la noi ca mama e plina de covid. Eu i-am spus ca mama are o pneumonie foarte grava de 19 ani. Au dus-o in corpul E, unde erau internati cei suspecti de covid si a asteptat sa i se faca testul.

Mamei i-au pus oxigen atat nazal cat si prin masca iar ea ma suna disperata sa-mi spuna ca tot nu are aer si ca oxigenul administrat este foarte cald. A doua zi m-a sunat iar disperata sa-mi spuna ca i-a venit testul pozitiv si ca o duce la covizi. Am vorbit cu doamna doctor si cu multa aroganta mi-a zis: oricum mama dvs are mai multe comorbiditati si nu stiu ce sanse poate sa aiba”, a declarat artistul, pentru Star Popular.

Artistul acuză medicii că i-au furat mamei sale inelele din aur

Pentru sursa citată, Mihai Costandache a mai povestit că mama sa avea la degete verigheta și câteva inele din aur, bijuterii pe care, ulterior, nu le-a mai găsit. Acesta acuză medicii că le-au furat.

„Le-am spus ca nu va ramane asa, aveam si poza cu mama si inelele pe mana. Nu e vorba de aur ci de valoarea sentimentala. Eu cred ca asta fac cei care lucreaza in spital, nu-i intereseaza, dezbraca omul, ii scoate inelele, saracii oameni sunt disperati, ii asigura ca le pun bine si isi insusesc bunuri care nu le apartin.”