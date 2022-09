Povestea tristă a lui Nea Ion, bărbatul găsit pe străzi: “L-am întâlnit la ghena de gunoi”

Un clujean a povestit pe pagina sa de Facebook povestea tristă de viață a unui bărbat pe care l-a întâlnit la ghena blocului. Nu i-a venit să creadă ce făcea omul respectiv. Află ce au discutat cei doi bărbați, vei rămâne surprins.

Claudiu le-a povestit prietenilor săi de pe Facebook despre momentul în care se afla la ghena blocului său și a dat peste un bărbat care căuta prin gunoaie. Apoi a urmat un dialog între cei doi, iar clujeanul a rămas șocat pur și simplu de spusele omului străzii. Află și tu povestea tristă a celui care doarme în Pădurea Făget, Cluj-Napoca.

”L-am întâlnit pe Ion la ghena de gunoi de lângă blocul meu în urmă cu două luni. Un om plăpând, decent, curat și m-am mirat văzând-l căutând prin gunoaie. L-am întrebat ce face și mi-a zis cu o oarecare jenă că își caută de mâncare. Astfel am aflat povestea lui. E singur, nu are locuință și momentan până la iarnă doarme în Pădurea Făget. L-am întrebat cu ce pot sa-l ajut și mi-a cerut săpun și pastă de dinți. Am fost impresionat. Nu aștepta bani, ci are nevoie de o masă caldă și de haine pentru a suporta iarna care urmează.

M-a impresionat faptul că nu mi-a cerut nimic decât produse de igienă. Mâine am să-i iau o cartela de telefon pentru a putea lua legătura cu el.

In acest sens m-am gândit să fac această postare sperând să vadă cât mai multă lume, în scopul de a-i găsi un adăpost pentru iarnă.

Daca ați citit această postare, vă rog să dați share să ajungă la cat mai multă lume.

Mulțumesc”, a scris Claudiu pe pagina personală de Facebook.

