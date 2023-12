Povestea tulburătoare a Ioanei, o doctoriță din Iași de 39 de ani. A murit sub ochii colegilor din spital: „Și-au bătut joc de ea”

Ioana, o doctoriță de 39 de ani din Iași, s-a stins din viață chiar sub ochii colegilor săi, în spital. Soțul femeii a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare, expunând suferința pe care a trăit-o „jumătatea” lui, înainte de moarte. Încă din adolescență, aflase că suferă de o boală autoimună. Apoi, în 2023, fusese diagnosticată cu o boală oncologică. A fost „plimbată” de la spital la spital, în speranța că va putea să fie salvată. Povestea dramatică se regăsește mai jos.

În adolescență, când doctorița Ioana din Iași avea doar 16 ani, a fost diagnosticată cu o boală autoimună. Apoi, în anul 2023, avea să primească un verdict crunt din partea doctorilor. Fusese diagnosticată și cu o boală oncologică. În data de 19 aprilie a acestui an, doctorița ieșeancă a mers să se opereze. Fusese încurajată de colegi să facă această intervenție, iar intervenția de 6 ore a avut loc la Institutul Oncologic Regional – IRO din Iași. Apoi, la 2 săptămâni distanță, medicii au externat-o.

A ajuns acasă, dar a început să acuze stări de rău. Începuse să facă febră – 37 cu 5, 38, 38 cu 6, 39, așa cum a mărturisit soțul ei. În data de 5 mai, doctorița Ioana se întorcea în spital, fiind internată pentru o zi. Și atunci, medicii i-au spus că se poate întoarce acasă, primind asigurări că totul este în regulă. Doar că în momentul în care s-a întors la domiciliu, temperatura corpului a început, din nou, să oscileze.

Vezi și CE S-A DESCOPERIT ÎN MÂNCAREA PACIENȚILOR MORȚI LA SPITALUL DIN MURGENI. NU ERA „CURATĂ”, AȘA CUM SUSȚINEA DIRECTORUL DEMIS AL INSTITUȚIEI

La 4 zile distanță, pe 9 mai 2023, a început să acuze stări de rău. Avea febră și dureri de cap. S-a reîntors în spital, unde a stat o săptămână internată. Atunci, au aflat că fusese infectată cu o bacterie din spital denumită Clostridium Dificile. O bacterie periculoasă, care poate conduce la decesul persoanei în cauză. Chiar și-așa, pe 15 mai 2023 au externat-o. Totuși, soțul ei s-a opus externării, având în vedere situația medicală pe care o avea.

„Luni dimineață am primit telefon să mă duc repede la spital că vor să o externeze pe Ioana. Am luat o coală A4 și am scris: soțul pacientei Ioana, internată la etajul x, mă opun categoric externării soției mele până la ameliorarea stării ei. Doctorița care era mâna dreaptă a profesorului care a operat-o pe Ioana, n-am găsit-o, că era într-o ședință și mi-am pierdut răbdarea. Am intrat în ședință, am venit să vă las foaia asta. I-am pus foaia în mână”, spunea soțul ei, pentru Digi24.