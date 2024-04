Povestea uluitoare de viață a unei celebre spioane britanice. Christine Granville a reușit să fenteze moartea în fiecare zi din viața sa

Cea mai longevivă spionă britanică din cel de-al Doilea Război Mondial, Christine Granville, și-a riscat viața de nenumărate ori îndeplinind misiuni în Europa, dar astăzi contribuția ei este puțin cunoscută. Cine a fost ea și de ce națiunea îi datorează o ,,avere” atât de mare?

Christine Granville, pe numele ei adevărat Maria Krystyna Janina Skarbek, o spioană britanică din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, și-a riscat viața în numeroase rânduri în misiunile sale în Europa. În data de 15 iunie 1952, Granville s-a întors la hotelul din vestul Londrei, pe care îl considera acasă, după ce zborul ei către Belgia a fost anulat din cauza unei defecțiuni la motor.

Pe când se îndrepta spre camera ei de la primul etaj, a auzit un bărbat strigându-i numele și cerându-i să îi înapoieze câteva scrisori. La parter, s-a confruntat cu fostul ei iubit, care brusc s-a năpustit asupra ei și i-a înfipt un cuțit în piept, cauzându-i o rană fatală.

Citește și: CELE MAI CONTROVERSATE PERSONALITĂȚI DIN PERIOADA COMUNISTĂ. POVEȘTI PUȚIN ȘTIUTE, DAR DEMNE DE UN SCENARIU DE FILM

Cum a murit spioana britanică. Viața sa a fost presarată cu multă adrenalină

După ce a supraviețuit multor situații periculoase pe trei fronturi diferite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost o ironie amară că și-a pierdut viața în siguranța aparentă a unui hotel din Kensington.

Maria Krystyna Janina Skarbek, cunoscută sub numele de Christine Granville, s-a născut în mai 1908, fiind fiica unui conte polonez și, datorită mamei sale, aparținând unei familii de bancheri evrei. Primii ani ai vieții i-a petrecut la țară, o copilărie care a influențat-o profund: „În copilărie a fost obișnuită cu multă libertate și afecțiune, învățând să călărească, să tragă cu pușca și multe alte lucruri”, a afirmat Clare Mulley, autoarea cărții ,,The Spy Who Loved”, o biografie a lui Christine Granville, identitate pe care și-a asumat-o în timpul colaborării sale cu britanicii.

În septembrie 1939, ea călătorea în Africa de Sud împreună cu cel de-al doilea soț, un diplomat polonez, când au auzit că patria lor a fost invadată de Germania nazistă. Cuplul s-a îndreptat direct spre Marea Britanie pentru a se alătura efortului de război.