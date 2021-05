Povestea unei mamei din Iași a emoționant întreaga comunitate. Fiica ei și-a uitat telefonul și rucsacul în autobuz: “După apeluri disperate, doamna șofer l-a găsit pe scaun”

Liliana Guria, o mamă din Iași, a stârnit numeroase reacții pozitive în rândul comunității sale, după ce a împărtășit o întâmplare cu final fericit! Potrivit mărturiilor sale, recent, pe când se afla cu fiica sa în autobuzul 36, la coborâre, adolescenta și-a uitat rucsacul în care avea telefonul mobil, dar și alte bunuri. După zeci de minute de tensiune și încercări de a recupera ghiozdanul, mămicii i-a răspuns șoferița mastodontului care a venit în miez de noapte să aducă bunurile.

Povestea unei mamei din Iași a emoționant întreaga comunitate

În urma experienței, Liliana Guria a aflat că șoferița este Iuliana Henea, singura femeie care conduce un autobuz pe străzile din Iași. În vârstă de 31 de ani, tânăra lucrează alături de soțul ei, care la rândul său, este șofer tot la CTP Iași.

“Sunt din Iași și am trecut printr-o aventură fericită. Trebuie s-o spun și altora. Alaltăieri, am luat autobuzul 36 de la Minerva, la ora 21:30. Practic, ultima cursa, dar asta aveam să aflu mai târziu. Eram cu fiica mea de 11 ani. La coborâre, m-am uitat curioasă la șoferița, deoarece mai rar să vezi așa ceva pe autobuz. Aveam să aflu mai târziu că e foarte cunoscută și apreciată în zona. Am coborât în Copou.

După câțiva pași fiica mea îmi spune că și-a uitat rucsacul în autobuz. Și că avea în el telefonul și coarda de gimnastică ritmică. De bateria mea externă aveam să aflu mai târziu. Ne-am întors în stație să așteptăm autobuzul la coborâre. Care a venit după ceva timp, dar se retrăgea la garaj. Nu a oprit, în ciuda mâinilor noastre fluturate în disperare. Gest inutil din start, dar noi am încercat. Am lăsat mesaj pe pagină RATP-ului, în cazul în care îl va aduce cineva la ei. Hehe, ce optimistă eram!”, a scris mămica pe grupul de Facebook Ești din Iași dacă….

Vezi și: Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Ce temperaturi și ce cantități de precipitații vor fi în România, în iunie

Postarea Lilianei Guria se încheie astfel: “După câteva apeluri disperate (am uitat să spun că fiica mea avea telefonul parolat, nu putea să dea telefon, dintr-o cauza pe care mulți părinți o cunosc) – minune! mi se răspunde. Doamna șofer a găsit rucsacul pe scaun și – hehe, ce înseamnă să fii optimist! – a venit până în Copou, cu mașină personală, să mi-l aducă. Era deja aproape de miezul nopții. Nu e o povestire fantastică. Da, mai există oameni de asemenea calitate. Există speranța. Mulțumesc, Doamna șofer – cetățean responsabil. Mă înclin. Voi încerca să dau mai departe, cât pot de mult”.

Gestul minunat făcut de Iuliana Henea, șoferița de autobuz din Iași, i-a copleșit pe mulți dintre internauți, care au felicitat-o.

Sursa foto principală: captură video YouTube / Stefan Giusca & Facebook / Ești din Iași dacă…