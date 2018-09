Povestea unui bătrân bolnav din Iași, care mănâncă resturile de la un fast food. Cei care îl cunosc au făcut un apel pe Facebook: „Nu are niciun ajutor!”

Povestea unui bătrân din Iași a emoționat mii de internauți. Bărbatul pe nume Cezar a fost observat doi ieșeni inimoși, într-un centru comercial din oraș. El aștepta lângă coșurile de gunoi de la un fast-food din mall, pentru a mânca resturile de mâncare pe care le aruncau oamenii.

Potrivit celui care i-a spus povestea pe Facebook, Cezar este un om curat și îmbrăcat bine. A încercat să îi cumpere ceva de mâncare, însă bătrânul i-a spus că este sătul momentan, dar că era vizibil jenat de situație. Din fericire, bărbatul a acceptat să-i cumpere câteva alimente pentru a avea ce să mănânce în acea zi. Cezar i-a spus că suferă de Parkinson și i-a rugat să îi cumpere lapte bătut și cozonac.

„Il cheama Cezar. La prima vedere nu parea decat un om bolnav (ii tremurau mainile). Eram sus la foodcourt la Iulius Mall cu prietena mea si mancam. La un moment dat ea il vede (mie cand mi-e foame nu mai vad nimic) si observa ca astepta ceva in preajma standurilor unde iti duci tava cand termini de mancat. Imi atrage atentia si observam amandoi cum ia de acolo o tava ce tocmai o lasase cineva (mai ramasese ceva mancare) si se pune la o masa sa manance. Omul de altfel era imbracat bine si curat. Dau sa vorbesc cu el sa vad daca nu vrea sa ii luam ceva de mancare. Se uita uimit catre mine si imi raspunde ca a mai mancat si ca este satul (nu a vrut nici la pachet, vizibil jenat). Ne spune ca are Parkinson si ca daca vrem sa il ajutam, ne roaga sa ii cumparam niste lapte batut si un cozonac de la supermarket sa aibe ce sa manance seara. Am fost si i-am luat cele amintite si mai cateva alimente. Domnul si-a ales doar produse ieftine si doar la insistentele noastre a acceptat sa ii cumparam si alte alimente decat ce ne-a rugat. Atitudinea lui a fost de om amarat, lucid dar resemnat, cu bun simt si foarte timid. Din ce am mai povestit cu el ne-a spus ca locuieste prin zona lipovei intr-o locuinta fara apa curenta, fara electricitate…A ajuns in situatia asta din cauza ca i-a primit pe sora lui si sotul ei la el in apartament cu promisiunea ca vor avea grija de el la batranete daca ii cedeaza apartamentul. Naiv, a facut asta si dupa cateva luni l-au scos afara pe motiv ca au certuri din cauza lui. Dupa 4 luni, sora domnului Cezar a murit in accident de masina si apartamentul a ramas sotului. Omul a muncit 30 si ceva de ani in mina si asteapta pana in decembrie pana cand va putea primi pensie. Nu are nici un ajutor din partea nimanui. Acum 24 de ani sotia lui a murit incercand sa dea nastere copilului lor. Din pacate, domnul Cezar i-a pierdut pe amandoi. Alti membri de familie nu are. I-am luat numarul de telefon (a spus ca il incarca pe unde apuca) si i-am spus ca voi incerca sa ii raspandesc povestea pentru ca oricine care doreste sa il ajute pe acest domn sa o faca asa cum poate. A spus ca inclusiv ar dori sa lucreze atata timp cat ii permite boala, de exemplu in curatenie. Numarul lui de telefon este ‭0747 986 524. Daca nu raspunde, inseamna ca a ramas fara baterie si incearca sa il incarce pe undeva, incercati mai tarziu. Pentru alte informatii, va rog sa imi scrieti. Orice ajutor este binevenit. Haideti sa il ajutam fiecare cum putem.

P.S. Ne-a marturisit ca vine la mall sa manance ce gaseste si se fereste de paznicii mall-ului pentru ca a fost batut de respectivii pentru simplul fapt ca vrea sa manance ce altii arunca” – Ovidiu Laurentiu & Ionela Ursulescu.

Vă rugăm ajutati cu un #UP și să nu sunati fara rost si sa il deranjati”, a scris ieșeanul pe Facebook.