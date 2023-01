Povestea unui român care a aflat că soția lui îl înșală: ”Nu știu ce să fac! U pic de ajutor, vă rog!”

Un tânăr din România a avut parte de un șoc la aflarea veștii că soția sa, femeia alături de care a încercat să își întemeieze o familie, îl înșeală. Cei doi au împreună un copil, însă atracția femeii pentru un fost se pare că a fost mai puternică.

Bărbatul înșelat a făcut publică povestea sa pe Internet, alegând în același timp să își păstreze anonimatul. Acesta nu știe cum să procedeze și cum să gestioneze situația, după ce a descoperit că soția sa i-a fost indifelă.

Totul a început în momentul în care soțul femeii a prins-o pe aceasta vorbind la telefon, noaptea, cu un bărbat despre care i-a spus că este un fost iubit. Totuși, aceasta i-a promis soțului ei că va întrerupe orice legătură și îl va bloca pe rețelele de socializare. (CITEȘTE ȘI: ÎNȘELATĂ DE SOȚ CHIAR CU PROPRIA SORĂ. DRAMA PRIN CARE A TRECUT O TÂNĂRĂ DE 23 DE ANI. ,,SUNT DISTRUSĂ ȘI DEZGUSTATĂ…”)

Neliniștit, bărbatul a luat decizia de a vorbi cu amantul soției sale de pe un alt cont de Facebook. S-a dat drept o rudă a ei, însă informațiile pe care le-a aflat i-au dat lumea peste cap.

Bărbatul înșelat s-a dat drept o rudă și a vorbit cu amantul soției sale

„Eu acum, ea mâine dimineață…Inițial, am auzit-o vorbind noaptea afară cu un bărbat, a zis că e un fost, a contactat-o și au vorbit puțin, că nu e nimic, că știe că a greșit că îl bagă la block și nu se va mai repeta așa ceva vreodată.

Avem un copil de trei ani ani împreună și am trecut cumva peste. Întâmplarea e că azi am găsit la ea un breloc cu un număr de înmatriculare pe el, i-am văzut profilul tipului cu care a vorbit, îl am la block și eu pe rețelele de socializare (și nu e băgat de mine) și am recunoscut imediat numărul de înmatriculare…

Am discutat un pic cu el și am aflat că au vorbit chiar azi și posibil chiar s-au văzut în weekend, cât culcam copilul. M-am dat drept o rudă de-a ei.

Dacă a mai trecut cineva prin asta, un pic de ajutor! Nu știu ce să fac, cum să procedez, mintea mea e blank și încerc să mă liniștesc, să mă adun și să port o discuție cu ea dimineață. În momentul asta fierb dar îmi dau seama că nu e un moment bun de discuție… Nici măcar nu pot să îmi imaginez cum ar fi să iau viață de la capăt, e că un reset când se ia curentul și ești la nivelul final din joc.”, este povestea bărbatului înșelat.