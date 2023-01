Înșelată de soț chiar cu propria soră. Drama prin care a trecut o tânără de 23 de ani. ,,Sunt distrusă și dezgustată...”

Cine a spus că relațiile de iubire sunt simple? În orice cuplu există momente în care relația nu mai funcționează atât de bine ca la început, însă unele dintre ele pot fi depășite mai ușor. Din păcate, nu același lucru îl poate spune și o tânără în vârstă de 23 de ani, care a avut ghinionul să fie înșelată de soț chiar cu sora ei. Povestea care a creat controverse în rândul internauților.

Clipe pline de durere pentru o femeie care a descoperit aventura soțului ei. Pe lângă faptul că tatăl copiilor ei i-a fost infidel, tentația pentru sora soției sale a fost atât de mare, încât a călcat orice principiu sau valoare morală.

Înșelată de soț chiar cu sora ei. Drama unei femei în vârstă de doar 23 de ani

Tânăra de 23 de ani și soțul infidel sunt părinții a doi băieței gemeni, rodul iubirii lor. Întreaga fericire a femeii s-a spulberat în momentul în care și-a văzut soțul în timp ce făcea amor cu sora ei, pe podeaua locuinței lor. În acel moment, șocul a fost atât de mare, simțindu-se trădată de cele mai importante persoane din viața ei.

„Mi-am prins soțul și sora făcând sex pe podeaua salonului nostru. Asta mi-a dat șocul vieții mele. Credeam că suntem atât de puternici împreună, acum sunt complet pierdută.

Suntem împreună de doi ani și avem doi băieți gemeni în vârstă de patru ani. Soțul meu are 26 de ani, iar eu 23 de ani. A fost un an greu. În acea după-amiază, am fost la o strângere de fonduri pentru un local pentru copii, deoarece nepoata mea – fiica surorii mele – a murit de cancer la sfârșitul anului trecut. Pe atunci, ea avea nouă ani.

Dupa trauma suferită, femeia a avut nevoie de ajutorul unui specialist. I-a făcut acestuia cunoscută problema cu care se confruntă. Iată întreaga poveste.

Sora mea, care are 30 de ani, încă nu se descurcă deloc bine, iar soțul ei a cam…a cam dispărut și e pierdut complet după drama din viața lor.

Eu și soțul meu am fost principalul ei sprijin și am fost atât de mândră de el, deoarece nu a fost ușor, cei doi băieți ai noștri fiind și ei destul de pretențioși.

În acea zi mi-am dat seama că îmi uitasem telefonul mobil, așa că am plecat acasă după o oră pentru a-l recupera. Atunci când am intrat în casă, i-am găsit pe amândoi întinși, făceau sex.

Cum a reacționat tânăra în momentul în care i-a prins pe cei doi

Am ieșit în fugă din casă, i-am luat pe băieți de la prietenul meu unde erau și unde se jucau cu băiețelul ei și am plecat spre casa mamei mele. Soțul meu a venit după mine, dar am refuzat să vorbesc cu el.

Își tot cere scuze, spunând că mă iubește, că sexul cu sora mea nu a însemnat nimic și că habar nu are cum de a lăsat să se întâmple asta. Sora mea este și ea distrusă și spune că nu se va mai întâmpla niciodată. Cred că le pare rău că m-au rănit. Dar eu încă nu pot nici măcar să îl privesc în ochi, darămite să mă culc cu el, așa cum vrea el.

El crede că făcând dragoste va îndrepta lucrurile. Dar eu sunt distrusă și dezgustată. Cum naiba putem trece peste asta și să fim cuplul fericit care eram înainte?

Am trecut prin atâtea împreună și el a fost întotdeauna stânca mea până acum. Am fost acolo pentru sora mea, am ajutat-o, i-am fost alături…și ea așa m-a răsplătit”, a spus femeia, atunci când i s-a adresat specialistului.

Răspunsul specialistului. Ce i-a recomandat acesta

După cele aflate, specialistul i-a recomandat să aștepte o perioadă pentru a-i permite soțului ei să se apropie din nou de ea.

„Nu este nici o scuză, dar sora ta a suferit un teribil episod și oamenii se comportă uneori în astfel de momente cu totul neobișnuit.

Este bine că soțul dvs. este disperat să se revanșeze față de dvs., dar spuneți-i că este prea devreme să vă sărutați și să vă împăcați”, a spus specialistul, potrivit informațiilor oferite de thesun.co.uk.