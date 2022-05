Povestea unui român care a suferit de cancer și are frică de medici. A primit un răspuns devastator la un control făcut după 30 de ani

Un bărbat care a fost diagnosticat cu cancer la gât, la aproape 30 de ani, s-a vindecat, însă a prins frică de doctor și nu a mai mers la controalele anuale. După 30 de ani, s-a decis să meargă la medic pentru niște analize și a aflat că este din nou diagnosticat cu cancer, însă de data aceasta, la prostată.

Constantin Merăuță avea aproape 30 de ani când a fost diagnosticat cu cancer la gât. S-a vindecat, dar apoi nu a mai dat mult timp pe la doctor, de teamă să nu mai afle vești rele. Abia după 30 de ani, un nou medic de familie l-a convins să-şi repete analizele. A primit a doua lovitură din viaţă.

Bărbatul a fost diagnosticat cu cancer la prostată în stadiul 1 spre 2. Puţini pacienţi sunt diagnosticaţi atât de devreme. El a fost din nou norocos. Au trecut 6 ani de atunci şi n-a mai sărit niciodată peste controale.

Românii ar trebui să își facă analize de prevenție a bolilor

Prevenția este strategia unui stat sănătos în care medicul de familie își sună pacienții să le amintească de analize de rutină. Pe scurt, singura cale de a salva un om înainte de a fi prea greu, prea scump, prea târziu.

”Rolul pentru care asistența primară ar trebui să existe într-o țară e exact acest lucru, prevenția”, a declarat Calin Bumbuluț, de la Colegiul Medicilor.

”Noi nu prea dăm doi bani pe prevenție, pe noi ne interesează să tratăm omul”, a spus Sandra Alexiu, preşedintele AMFB.

”Cred că o să mai dureze până când o să avem momentul în care medicul de familie ne sună acasă știți, domnul Tătaru, trebuie să veniți la evaluarea anuală. Cred că este sistemul la care tânjim toți”, a mai spus și Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătăţii.

Românii nu merg la doctor pentru a preveni viitoare boli

Pare un viitor îndepărtat, pentru că în România nu există cultura prevenției. Iar ca să vină de bunăvoie și nesilit de nimeni la medic, românul ar trebui să se împrietenească cu un sistem deseori înspăimântător.

”În general, pacienții în România nu beneficiază de foarte mult confort, sunt obișnuiți în mod istoric că la doctor se vine cu ceva, că trebuie să stea la coadă cu orele și că trebuie să dea șpagă și că cine știe cum îl prinde în toane pe medic”, a mai declarat Sandra Alexiu, preşedintele AMFB.

Din păcate, în toată istoria recentă, România a beneficiat de un singur mare program de prevenție, în 2008. Un proiect de peste 30 de milioane de euro în care aproape jumătate din țară a trecut pe la doctor. În luna naşterii, toţi românii primeau scrisoare acasă, iar medicii de familie îi îndrumau mai departe.

Ministru al Sănătății, Ion Bazac, cel care a venit la conducere la un an după implementarea proiectului, a oprit proiectul. Niciodată rezultatele nu au fost centralizate, ar fi fost pentru prima oară când am fi știut câți bolnavi avem cu adevărat.

În prezent, după 14 ani, România are un alt program de prevenţie. Toţi românii peste 40 de ani pot merge o dată pe an, inclusiv în privat, să-şi facă analize gratuite, fără să mai existe un plafon de la stat. Cu toate acestea, nu doar că pacienţii nu ştiu, dar nici clinicile nu au aflat, la aproape un an de la lansarea programului şi continuă să răspundă că „nu mai sunt fonduri”.

Casa de asigurări, care decontează analizele, nu știe câți români au beneficiat de programul de prevenție în aproape un an. Medicii de familie recunosc că ei nu prea trimit, dacă nu sunt plătiţi suplimentar, scrie Observator.ro.

