Poveștile a 3 femei care au ales să rămână în Ucraina, în timpul războiului. S-au înrolat în armată, pregătesc cocktailuri Molotov și își pun viețile în pericol, în fiecare zi

Deși sute de mii de persoane au părăsit teritoriul Ucrainei, de când a izbucnit războiul, în februarie 2022, există, în continuare, cetățeni care au ales să rămână și să lupte pentru țara lor. Și, evident, au un rol esențial. Iată mai jos câteva povești ale unor femeilor care au ales să rămână în calea gloanțelor, a bombelor și rachetelor, pentru a apăra, cu prețul vieții, Ucraina.

În data de 24 februarie 2022, în Ucraina, s-a declanșat infernul. Rusia a atact mai multe zone ucrainene, provocând, nu doar daune materiale, ci, și pierderi de vieți omenești. De atunci și până în prezent, sute de mii de oameni au ales să părăsească Ucraina. Deși la granițele țării s-au creat cozi uriașe de cetățeni care s-au înghesuit să părăsească zona de conflict, există și femei care s-au înrolat în armată, pentru a-și apăra țara.

Citește și CUM AR RĂSPUNDE NATO ÎN CAZUL UNUI ATAC NUCLEAR ÎN UCRAINA. FOSTUL ȘEF AL CIA FACE DECLARAȚII

Sunt, în prezent, zeci de mii de femei care au ales să pună iubirea față de patrie, pe primul loc, și luptă cu prețul vieții, pentru o viață mai bună.

Victoria Kikot este una dintre femeile care au ales să rămână în Ucraina. În plus, este și prima femeie ajutor de mecanic de tren, din țară. Reglementările ucrainene nu permiteau, cel puțin până acum, ca femeile să aibă această meserie, pentru că este riscantă. De când a început războiul, regulile s-au mai schimbat. Victoria a explicat, în cadrul unui interviu, de ce a ales să rămână în țară.

”E greu, atât mental, cât și fizic, pentru că se aud foarte des sirenele de raid aerian. Am văzut chiar și când au lovit rachetele. Încercăm să ne ținem emoțiile în frâu și să ne continuăm munca, pentru că nu e vorba doar de viețile noastre. Viețile pasagerilor depind de noi.

Am aplicat la multe universități și colegii. Când întrebam dacă pot învăța această meserie, toți îmi spuneau același lucru: «Nu, ești femeie». Asta era tot. Apoi, o școală mi-a spus că nu are dreptul să mă refuze, dar, nu-mi putea garanta că voi lucra vreodată în această profesie”, povestește Victoria.

Vezi și CE ESTE „BOMBA MURDARĂ”, DE FAPT. DE CE VLADIMIR PUTIN DOREȘTE SĂ O ÎNSCENEZE, ÎN RĂZBOIUL DIN UCRAINA

Hannah și Olena, alte două femei care se află în prima linie

O altă femeie care luptă pe front este Hannah Grițenko. Ea este scriitoare și expertă în studii de gen: „E un proces interconectat, ceea ce înseamnă că femeile, din prima linie, devin modele pentru femeile civile. Dar, și acele femei din armată vor să vadă exemple de femei în profesii civile. Vor exemple de femei în profesii tradițional masculine, dar în afara armatei”.

Citește și PARE O GLUMĂ, DAR NU ESTE! MOTIVUL HALUCINANT PENTRU CARE O BĂTRÂNICĂ DIN UCRAINA INTRĂ ÎN CASĂ PE GEAM, CU SCARA, DE MAI BINE DE 3 ANI!

Viața este grea pe front, dar, satisfacția este imensă pentru că luptă pentru țara lor. Au fost nevoite să învețe să pregătească cocktailurile Molotov și să înfrunte rușii.

„Am ridicat puncte de control, am pregătit cocktailuri Molotov, am ajutat la comanda de medicamente, am ajutat persoane în vârstă. A fost o combinație de sarcini militare și civile. Vorbim cu părinții ai căror copii au murit și organizăm înmormântările. Aș vrea să stau la punctele de control, în loc să vorbesc cu părinții soldaților morți”, spune Olena Mudrak, care este soldat, arată digi24.ro.

Sursă foto: Pixabay