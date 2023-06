Elveția și România se înfruntă, luni, în preliminariile Euro 2024, Grupa I – etapa a 4-a. Ambele selecționate vor încerca să-și consolideze pozițiile în clasament și, automat, calificarea la turneul final. După ce a depășit pe Andorra, Elveția își poate extinde avansul în clasament față de „tricolori” la cinci puncte în cazul unui succes.

Elveția e lider în Grupa I

Elveția are punctaj maxim după trei etape, însă săptămâna trecută, cu Andorra, nu a impresionat. A obținut o victorie chinuită, scor 2-1. Totuși, gazdele nu ar trebui să aibă emoții în privința calificării, fiind o reprezentativă care se califică în mod regulat în fazele eliminatorii ale turneelor finale. În primele două partide, elevii lui Murat Yakin au învins pe Belarus și Israel, astfel că în acest moment sunt în vârful Grupei I. Cu zece goluri până în prezent, Elveția intră în meciul cu principala rivală la locul 1 cu moral ridicat. În octombrie, Eleveția va înfrunta Kosovo, în deplasare.

România, doar remiză cu Kosovo

În martie, România a învins pe Andorra și Belarus, însă săptămâna trecută a obținut o remiză chinuită în Kosovo, la Pristina. A tremurat serios pentru acest punct, „tricolorii” având o prestație slabă. Selecționata lui Edward Iordănescu are o singură înfrângere de la începutul sezonului 2022-23, într-un joc de verificare cu Slovenia. „Tricolorii” au început promițător campania de calificare la Euro 2024, însă acum se confruntă cu cel mai dificil adversar din grupă, Elveția. Cu toate acestea, chiar și i-ar menține în fața Israelului, locul 3, care este de așteptat să se impună cu Andorra, la Ierusalim.

Portarul Ionut Radu este, în continuare, indisponibil dupa ce s-a accidentat în ultima etapă din Ligue 1, așa că Horațiu Moldovan ar trebui să fie titular cu Elveția.

„Suntem pe un drum bun, pentru că sunt lucruri bune care se întâmplă în interiorul grupului şi-mi doresc ca în scurt timp multe dintre ele să iasă la suprafaţă. Chiar la ultimul joc aţi văzut o echipă de luptă. Elveţia nu cred că are nevoie de foarte multe cuvinte de prezentare, o cunoaştem foarte bine, atât individual cât şi colectiv, sunt jucători care joacă la un nivel foarte înalt, care performează, o echipă pe care am urmărit-o şi la turneul final, o echipă cu multă experienţă. E o prezenţă constantă la turneele finale, o forţă a Europei în momentul de faţă, dar asta este pentru noi şi mai provocator. Pentru că trebuie să ne ridicăm şi mai mult nivelul şi trebuie să facem un efort şi mai mare mâine decât am făcut acum două zile. Nu există meciuri în drumul nostru pe care să nu le luăm în calcul, aşadar am venit pentru puncte aici”, a declarat Edward Iordănescu.

Elveția – posibilă formație de start:

Sommer – Lotomba, Akanji, Schar, Rodriguez – Freuler, Zakaria, Xhaka – Amdouni, Seferovic, Vargas

România – posibilă formație de start:

Moldovan – Manea, Drăgușin, Burcă, Opruț – Marin, Băluță, Stanciu – Moruțan, Pușcaș, Man