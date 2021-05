Premieră istorică la Sf. Gheorghe » Sepsi OSK merge în cupele europene!

Sepsi OSK s-a impus la limită, scor 1-0 (1-0) în finala barajului pentru Conference League de la Sf. Gheorghe cu Viitorul, califcându-se astfel în premieră în istoria clubului în cupele europene.

Victoria covăsnenilor a fost mult mai clară decât o arată scorul final, elevii lui Leo Grozavu dominând „da capo al fine” confruntarea. Unicul gol al partidei a fost marcat de Adnan Aganovic (min. 42).

„Merităm să reprezentăm România în Europa. A fost un meci de mare presiune, meritam să fim acolo, am stat tot anul pe locul 4 și ne bucurăm că am reușit să ieșim noi învingatori. Nu a fost deloc ușor. Nu cred că e normal acest joc, muncești un an întreg, am stat tot anul acolo, în zona locului 4 și puteam pierde locul de cupele europene in favoarea unei echipe de pe locul 9. Viitorul e o echipă bună, dar anul ăsta nu au fost în formă. Am aflat că Leo Grozavu va continua și ne bucurăm că va exista continuitate și sperăm să reușim lucrul acesta si la anul”, a declarat mijlocașul Gabriel Vașvari la finalul meciului.

Vă reamintim că Sepsi OSK a beneficiat din plin de faptul că Universitatea Craiova, care a terminat sezonul pe locul 3, a câștigat Cupa României, performanță care a făcut ca locul 4 (n.r. ocupat de Sepsi) să devină eligibil pentru barajul de Conference League. De partea cealaltă Viitorul a profitat din plin de faptul că UTA și Gaz Metan nu au obținut licența UEFA și de pe locul 4 din play-out au disputat semifinala barajului pentru Conference League cu Chindia, meci pe care l-au câștigat cu 3-2.

Sepsi OSK va evolua în turul al doilea preliminar al nou-înfiinţatei competiţii Europa Conference League, la fel ca şi vicecampioana FCSB şi câştigătoarea Cupei României, Universitatea Craiova. Campioana CFR Cluj va evolua în primul tur preliminar al Champions League.