Un accident rutier, petrecut în urmă cu un an, l-a lăsat pe un bărbat de 26 de ani fără mare parte din oasele craniului. A fost salvat, dar avea nevoie de o reconstrucție. A făcut-o medicul Vlad Buburuzan, șeful Secției de Neurochirurgie, alături de echipa lui.

Este, practic, o premieră națională în acest domeniu. Cu ajutorul unui mulaj și a unor matrițe, doctorul a refăcut în întregime calota craniană, chiar în sala de operație, folosind un ciment special, biologic, din care se fac și protezele osoase, apoi a montat aceste bucăți de ciment cu niște șururburi în părțile osoase ale craniului care nu au fost afectate. Pentru reușita acestui caz a făcut echipă cu dr. Radu Niță, medic primar Chirurgie Plastică, și dr. Valentin Tutunaru, medic primar Terapie și Anestezie Intensivă, scrie desteptarea.ro.

În urmă cu un an, imediat după accident, tânărul a suferit o intervenție chirurgicală simultană de stabilizare neurologică, neurochiurgicală, de asanare a leziunilor, de înlăturare a focarelor de infecție (având în vedere ca pacientul intrase cu capul în partea metalică a unei mașini de gunoi) și tratare a porțiunii de creier care a fost afectată, dar și de reconstrucție facială, care a durat aproape 8 ore. Erai musai nevoie de o nouă operație, de refacere a calotei craniene, unele părți ale creierului viand învelite doar cu piele, luată de pe coapse.

Vlad Buburuzan a căutat metode pe internet!

Medicul care a reușit operația, în premieră națională, spune că a căutat variante pe internet. „După ce pacientul a fost stabilizat din punct de vedere neurochirurgical, am căutat pe internet zile și nopți metode de reconstrucție a calotei craniene. Practic, creierul lui era, după acel nefericit accident, acoperit doar de o piele – un lambou, cum spunem noi în termeni medicali, grefată de pe coapsă și reconstruită de doctorul Radu Niță de la Chirurgie Plastică. Am găsit aceste proteze personalizate undeva în Belgia. Am căutat pe internet printr-un simplu search pe «cranioplastie personalizată». Nu puteam apela la o intervenție clasică de reconstrucție, prin montarea unei tije metalice, pentru că prezenta o leziune atipică de țesut osos.

Am vorbit cu conducerea spitalului pentru a găsi finanțarea necesară, am trimis examenele tomografice la clinica respectivă, care face astfel de mulaje și așa am intrat în posesia mulajului personalizat pe pacientul meu. Apoi, pur și simplu am umplut acest mulaj cu un ciment special, pe baza unor matrițe, pe care le-am fixat apoi în șuruburi în restul craniului pacientului. Este o procedură foarte rară și în lume. Se fac reconstrucții de os facial, de șolduri, de oasele mâinilor și picioarelor, de mandibulă, dar de craniu, mai rar”, a explicat medicul primar neurochirurg Vlad Buburuzan.

Matrița respectivă, comandată din Belgia, a costat 9.000 de lei, bani suportați de către spital. În total, spitalizarea pacientului depășeste 200.000 de lei, având în vedere că la fiecare internare a necesitat circa o lună de spitalizare, în special pe Terapie Intensivă.

Pacientul, căruia la ora accidentului nu I se dădea nicio șansă, acând toată fața zdrobită, ia acum viața de la capăt, datorită medicului Buburuzan și a echipei lui.