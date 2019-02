Premiile Grammy 2019. A fost ales marele câștigător, duminică seară, la Los Angeles

Childish Gambino, numele de pe scena muzicii al actorului Donald Glover, a obţinut trei premii, pentru piesa „This Is America”, la ediția de anul acesta, a 61-a, a premiilor Grammy, care au fost decernate duminică seară, la Los Angeles, potrivit The Associated Press.

Piesa „This Is America”, care se referă la identitatea populaţiei de culoare şi brutalitatea poliţiei, a fost desemnată cel mai bun cântec al anului.

Muzicianul american Chris Cornell, care s-a sinucis în mai 2017, a obținut postum premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare rock cu piesa „When Bad Does Good”.

Fostul președinte american Jimmy Carter a câștigat la categoria „cel mai bun album spoken word” cu „Faith — A Journey for All”.

„This Is America” este prima piesă rap din istorie desemnată cel mai bun cântec al anului.

Lady Gaga, Brandi Carlile și Kacey Musgraves au câștigat fiecare câte trei premii Grammy.