Premiile Oscar 2019. Regina King, cea mai bună actriță în rol secundar

Actriţa Regina King a primit premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin. Ea a fost recompensată pentru interpretarea din „If Beale Street Could Talk”, la cea de-a 91-a ediţie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminică noapte. Gala s-a desfășurat la Dolby Theatre din Los Angeles, informează Mediafax.

La Gala Premiilor Oscar 2019, pentru acelaşi premiu au mai fost nominalizate Amy Adams – „Vice”, Marina de Tavira – „Roma”, Emma Stone – „The Favourite”, Rachel Weisz – „The Favourite”.

Aceasta a fost prima nominalizare la Oscar pentru Regina King.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar i-a fost acordat lui Allison Janney, pentru interpretarea din „I, Tonya”.

Premiile Oscar 2019. Biografie Regina King

Regina King (Cicily Banks) lasă întotdeauna o impresie puternică publicului, fiind o actriță foarte talentată. A interpretat de-a lungul carierei ei personaje diverse, împrumutându-le blândețe sufletească și putere interioară. Din filmografia actriței cităm Boyz n the Hood (r. John Singleton), Higher Learning, Poetic Justice si A Thin Line Between Love and Hate (r. Martin Lawrence).

Recentele sale apariții pe marele ecran sunt Jerry Maguire (r. Cameron Crowe), Enemy of the State (Inamicul Statului) – cu Will Smith si Gene Hackman si How Stella Got Her Groove Back (cu Angela Basset si Whoopi Goldberg).

A apărut ți pe micul ecran în filme repcum New York Undercover, Living Single si Northern Exposure (DOCTOR IN ALASKA). A interpretat un rol și în foarte populara comedie 227. Și-a petrecut primii cinci ani din carieră interpretând diferite roluri în seriale de televiziune, înainte de a debuta în Boyz in the Hood.

