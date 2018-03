Premiile Radio România! Florin Chilian: “Primul premiu din carieră…“

„Prima nominalizare si, eventual, primul premiu din cariera. Nu-i vorba ca premii am mai obtinut doar ca tineau de treburi mai lumesti, asa mai din lumea reala… Erau premii pentru vanzari. Aveam pana acum trei albume, sase discuri. Cate un disc de aur si platina pentru vanzari pentru fiecare album lansat.

Ca sa nu va stricati ochii cautandu-ma. Pozitia 6. Nominalizare la:

Cel mai bun album folk:

Pre@Clasic – Florin Chilian.; 1+9 – Victor Socaciu; Facem dragoste – Cosmin Văman & Spam.

Multumesc Popescu Mihai Cosmin si Ducu Bertzi Alexandru pentru nominalizare. Ii cer scuze pentru eroarea domnului Dan Alexandru care, in comunicatul de presa, a transmis gresit ca nominalizarea mea este pentru albumul PlanSuRasul. Ii si multumesc pe aceasta cale domnului Dan Alexandru pentru premonitie.

Nefiind vorba acum despre viitor neaparat trebuie sa spun ca nominalizarea este pentru albumul Chilian Pre@Clasic.

Albumul PlanSuRasul nu a fost lansat inca„, a scris Florin Chilian pe Facebook.

Nominalizările pentru Premiile Muzicale Radio România, 2018

Radio România prezintă nominalizările celei de-a XVI-a ediţii a Premiilor Muzicale Radio România, eveniment ce va avea loc luni, 16 aprilie, începând cu ora 19:00, la Sala Radio.

Ca în fiecare an, radioul public va premia, în cadrul unui concert-spectacol la Sala Radio, performanţele deosebite în muzica românească pop, pop-dance, folk, rock şi pop-rock a anului anterior. Trofeele vor fi acordate pentru 16 categorii, pentru care au fost nominalizaţi 25 de artişti şi 24 de piese şi albume. Iată lista acestora, în ordine alfabetică

Debutul anului 2017

Ioana Ignat; Andrew Marica; Mira.

Cea mai bună piesă pop

Doar pe a ta – Edward Sanda & Ioana Ignat; La refren – Andra; Who You Are – Mihail.

Cel mai bun artist pop

Feli; The Motans; Smiley.

Cea mai bună piesă rock

Burning Man – Vama; Frunză verde foi mărunte – Bucium; Un sfert de secundă – The Mono Jacks.

Cel mai bun artist rock

The Mono Jacks; Vama; Vunk.

Cel mai bun album folk

1+9 – Victor Socaciu; Facem dragoste – Cosmin Văman & Spam; Pre@Clasic – Florin Chilian.

Omul cu chitara

Mircea Baniciu; Mircea Vintilă; Nicu Alifantis.

Cea mai bună piesă alternative rock

Cel mai frumos loc de pe Pământ – Coma; Dur de-a dura – Viţa de Vie; Fregate – Grimus.

Cel mai bun album pop rock

Extrovertit – Vunk; Happy Day – Direcţia 5; Picat din Lună – Ştefan Bănică.

Cel mai bun compozitor

Alex Pelin; Irina Rimes; Şerban Cazan.

Big like video

Antiexemplu – Carla’s Dreams; Who You Are – Mihail; Tell Me Who – Vanotek & Eneli.

Cea mai bună voce feminină

Alina Eremia; Andra; Feli.

Cea mai bună voce masculină

Cristi Enache; Keo; Tudor Turcu.

Piesa anului 2017

Bolnavi amândoi – Irina Rimes; Doar pe-a ta – Edward Sanda & Ioana Ignat; Weekend – The Motans ft. Delia.

Albumul anului 2017

Confesiune – Smiley; Despre el – Irina Rimes; Iubirea schimbă tot – Andra.

Artistul anului 2017

Andra; Carla’s Dreams ; Smiley.

Premiul de excelenţă va fi acordat în acest an artistei Dida Drăgan. Numele câştigătorilor vor fi anunţate luni 16 aprilie, începând cu ora 19:00, în concertul-spectacol de la Sala Radio ce va reuni pe aceeaşi scenă cele mai mari nume din muzica românească.

Lista nominalizărilor şi arhiva Premiilor Muzicale Radio România pot fi consultate pe site-urile www.srr.ro şi www.romania-actualitati.ro. Puteţi asculta zilnic artiştii, trupele, piesele şi albumele nominalizate pe pagina oficială Facebook Radio România.

Spectacolul va fi transmis în direct de Radio România Actualităţi şi Radio România Internaţional, iar înregistrarea acestuia va fi difuzată de coproducătorul concertului, Televiziunea Română.