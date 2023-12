Premiul Special al Galei Mari Sportivi ProSport 2023: Academia Gheorghe Hagi! „Este fundamentul pe care se bazează actualul succes al echipei naționale a României”. VIDEO

În cadrul Galei Mari Sportivi ProSport 2023 s-a acordat și un premiu special pentru Academia Gheorghe Hagi. Jurnalistul Mihai Mironică e cel care are misiunea de a-i „livra” trofeul lui Gică Hagi, care din motive personale nu a putut fi prezent la eveniment.

Academia Hagi este locul de unde pleacă un număr mare de jucători către campionatele puternice din Europa, dar este și baza pentru echipele naționale ale României. Zeci de fotbaliști de la Academie au evoluat în acest an la loturile tricolore, de la U 15 și până la nivelul primei reprezentative.

Ca exemplu, la naționala de seniori, echipă ce s-a calificat la EURO 2024, au activat în campania din preliminarii unii ca Ianis Hagi, Răzvan Marin, Florinel Coman, Cristian Manea, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluță, Denis Drăguș, Florin Tănase sau Louis Munteanu.

Academia Gheorghe Hagi, premiu special la Gala Mari Sportivi ProSport 2023! „Am știu că orașul Constanța va deveni un loc important pe harta fotbalului românesc”

27 de titluri naționale au obținut fotbaliștii Academiei Hagi și, zilele trecute, s-au adăugat în palmares și două trofee obținute la Cupa Micilor Campioni, unde la ediția inaugurală s-au impus echipele Academiei Hagi 2016 și 2017.

Gică Hagi nu mai vrea să fie acționar majoritar al celor de la Farul, campioana României, club pentru care și-a ipotecat Academia.

„Da, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a prelua acest premiu și de a-l ceda mai departe către Academia Hagi. E chiar emoționant pentru mine, sunt născut la câțiva kilometri de locul pe care l-am văzut mai devreme (n.red. – imagini cu Academia Hagi, care se află la Ovidiu, rulau pe un ecran imens). De fiecare dată când mă duc acasă, merg cu mare plăcere la meciurile pe care le joacă Farul. La Constanța, încă din copilărie, am avut șansa de a fi contemporan cu zorii carierei lui Gică Hagi, imensul nostru jucător.

Acolo, el și-a început cariera, însă a fost dificil să fiu fan al Farului pentru că noi de-a lungul timpului nu am obținut trofee majore. Dar, cu apariția acestui proiect Academia Hagi am știu că și orașul Constanța va deveni un loc important pe harta fotbalului românesc și ce a reușit Farul bazându-se pe acest proiect, Academia Hagi, a fost unic în istoria orașului…această bucurie imensă care s-a trăit pe străzi după câștigarea titlului de campioană.

Dar, Academia Hagi înseamnă mai mult decât fundamentul pentru această revoluție care se petrece la Constanța. Este fundamentul pe care se bazează actualul succes al echipei naționale a României, cu acestă calificare fantastică la EURO 2024. Sunt extraordinar de mulți jucători, unii importanți, care fac parte din lotul național și care ne-au adus această imensă bucurie. Fără Academia Hagi, Constanța nu ar fi trăit ceva ce nu am mai trăit în istorie și, de asemenea, cred că performanța actuală a echipei naționale a României nu ar fi fost posibilă. Felicitări încă o dată, Academia Hagi!” a spus Mihai Mironică pe scena Galei Mari Sportivi ProSport 2023.

Gică Hagi: „La nivel de academie au ajuns să ne cunoască şi cei din Europa”

Gică Hagi anunța recent care e planul său legat de academia ce-i poartă numele: „Strategia noastră este să rămânem cei mai buni, pentru că la nivel de academie au ajuns să ne cunoască şi cei din Europa. Dar dacă vrei să ai succes trebuie să o iei de jos, să investeşti în tineri. Cine investeşte în copii cred eu că are suflet, iar noi am dorit de la început să dăm ceva înapoi copiilor”. Iar, Gică Popescu, președintele celor de la Farul Constanța, a completat: „Ne dorim ca în fiecare an să creştem numărul copiilor care vin la noi la academie. La echipele naţionale de juniori ale României, aproximativ 20 – 30 la sută din jucători vin de la Academia Gheorghe Hagi. Şi ne bucurăm că la ultimul congres FIFA academia noastră a fost dată ca exemplu la nivel mondial”.