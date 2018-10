Preotul Constantin Necula se retrage din viaţa publică: ”Ne-am bătut joc de 99 de ani şi 315 zile din Centenarul nostru!”

Preotul Constantin Necula se retrage din viaţa publică. El anunțase de săptămâna trecută că va recurge la acest gest din cauza rezultatelor înregistrate la Referendumul pentru Familie. Totuși, preotul Constantin Necula spune că această retragere nu înseamnă abandonarea luptei.

„Retragerea din viaţa publică nu înseamnă că renunţ la luptă! Biserica nu e viaţa publică!!! Aici, în spaţiul ei, putem să ne reactivăm smerenia slujirii lui Hristos! Sus inima!”, a scris preotul Constantin Necula pe Facebook.

Preotul Cătălin Necula a avut și o intervenție la Radio Actualități România. Printre altele, el a spus:

”Cred că este un referendum care a boicotat foarte mult din sufletele noastre. Mi-e teamă că viitorul îmi va dovedi că avem dreptate. Deja am constatat că, în ciuda faptului că familia bărbat-femeie nu e o prioritate, cealaltă familie a avut dintr-o dată trei proiecte băgate la sertar. Am constatat că suntem căzuţi între politici şi că, dacă ţii cu un partid împotriva celuilalt, nu înseamnă că nu faci politică. Şi tot aşa, lucruri care se întâmplă sub ochii noştri, cred că e obligatoriu ca paznicul farului să se retragă în far”.

Preotul Constantin Necula se retrage din viaţa publică. ”Evanghelia nu e negociabilă!”

Preotul nu încearcă să își mascheze dezamăgirea care l-a cuprins în ultima perioadă:

”Zilele acestea au năpădit Facebook cu întrebări oamenii. E prima dată în viaţa mea când am înţeles de ce Mântuitorul nu răspunde la toate întrebările, ci doar la cele ale oamenilor care vor cu adevărat să se îndrepte. Nu s-a îndreptat nimic. Aceeaşi ură, aceeaşi aroganţă socială, aceeaşi dictatură a propriei opinii împotriva celorlalţi şi, în acest marasm, aceeaşi biserică răstignită a nu ştiu câta oară de oameni care cred cu adevărat că Biserica trebuie să le protejeze păcatele. Regret, Evanghelia nu e negociabilă”.

Preotul Constantin Necula a absolvit Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu şi este doctor în teologie.

A publicat volume în care a adunat predici, studii şi articole şi a susţinut sute de conferinţe în ţară şi în străinătate, fiind o prezenţă obişnuită la emisiuni de radio şi de televiziune cu tematică religioasă.