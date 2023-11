Preț derizoriu pentru mașini de lux scoase de ANAF la licitație. Cât costă un Lexus sau un Mercedes Benz

Peste doar câteva zile, persoanele care doresc să se înscrie la licitația ANAF pot avea șansa să își achiziționeze diverse autoturisme. De data aceasta, Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la licitație mașini precum Mercedes Benz sau Lexus. Însă, care este prețul de pornire și ce caracteristici au aceste vehicule? Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

În zilele ce vor urma, vor avea loc noi licitații ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). De data aceasta, reprezentanții instituției vor scoate la licitație mai multe autoturisme, unele dintre acestea făcând parte din gama de lux. Printre acestea se numără un Lexus (divizia de lux a japonezelor Toyota), dar și un Mercedes Benz.

Mașini de lux scoase de ANAF la licitație: cât costă un Lexus sau un Mercedes Benz?

Primele licitații vor avea loc la București, în data de 24 noiembrie 2023. Printre autoturismele scoase de ANAF la licitație sse numără și un Lexus RX 300 din anul 2003. Autoturismul consumă benzină, are 2995 cmc, 150 kw, cu tracțiune integrală. Are cutie de viteze automată, este un vehicul cu 5 locuri și are 195.901 kilometri parcurși. Se va regăsi la prețul de 13.664 de lei.

Tot la data de 24 noiembrie 2023, se va regăsi un Mercedes Benz 218/G32EMO/CLS 350 CDI, din anul 2011, pe motorină. Are 2987 cmc, însă starea tehnică este precară, având și puncte de rugină și deformări la nivelul caroseriei. Se va regăsi la prețul de 7.444 de lei.

Ce alte autoturisme sunt scoase la licitație?

Printre ofertele prezentate la licitațiile ANAF din 24 noiembrie, se mai regăsesc următoarele autoturisme:

Peugeot 308, berlină cu hayon, din anul 2007. Consumă benzină, Euro 4, are 88 kw și 1598 cmc. Autoturismul are 5 locuri, bateria descărcată și o stare tehnică satisfăcătoare. Se va regăsi la prețul de 7.826 de lei;

Fiat Doblo 223 din anul 2006, pe motorină, Euro 4. Vehiculul are 5 locuri, 77 kw, 1910 cmc și 200.757 de kilometri parcurși. Se va regăsi la prețul de 5.841 de lei;

Opel Corsa-C, din anul 2004, pe motorină, 51 kw, 1248 cmc, 5 locuri. Are 277.241 de kilometri parcurși și se va regăsi la prețul de 11.250 de lei;

Opel Corsa S-D, din anul 2007, pe motorină, 55 km, 1248 cmc, 5 locuri. Are 692.834 de kilometri și se va regăsi la prețul de 12.000 lei;

Dacia Logan SD, din anul 2007, pe motorină, 50 kw, 1361 cmc, 5 locuri. Are 251.817 kilometri parcurși și se va regăsi la prețul de 7.425 de lei;

Ford Focus DA3, din anul 2008, pe motorină, 80 kw, 1560 cmc, 5 locuri. Are 230.437 de kilometri parcurși și se va regăsi la prețul de 8.775 de lei;

Audi A6 4F, din anul 2009, pe motorină, Euro 5, 176 kw, 2967 cmc. Vehiculul are tracțiune integrală, 4×4. Are 118.800 de kilometri parcurși și bateria descărcată. Se vine cu 41.535 de lei;

Volkswagen Passat, din anul 2003, pe motorină, Euro 5, 96 kw, 1896 cmc, 5 locuri. Are ITP expirat și bateria descărcată. Starea tehnică este satisfăcătoare. Se regăsește la prețul de 8.028 de lei.

