Se cunoaște, deja, faptul că în stațiunea Mamaia sunt oferite spre vânzare locuințe de lux, mai cu seamă apartamente care au fost construite în ultimii ani. De data aceasta este vorba despre un penthouse cu suprafața construită de 558 de metri pătrați, situat în zona de nord a stațiunii. Are trei camere și o vedere panoramică asupra zonei! Iată detaliile mai jos, în articol.

De-a lungul timpului, Mamaia a fost supranumită „stațiunea milionarilor”, „alint” căpătat în urma prețurilor uriașe pe care le au diferite apartamente sau servicii. În vara anului trecut, turiștii au fost nevoiți să își „înarmeze” portofelele, pentru a se bucura de câteva zile de concediu la malul mării. Însă, câți bani trebuie să ai, pentru a putea achiziționa o locuința pe litoral, mai cu seamă în partea de nord a stațiunii Mamaia?

Penthouse cu dotări de lux și vedere panoramică asupra stațiunii Mamaia

Specialiștii au putut observa că prețurile la locuințe diferă, în primul rând, de zonă. Apoi, de ceea ce oferă, în sine, acestea. Clientul care achiziționează un apartament de lux trebuie să fie atent la anumite detalii, mai ales la cele de construcție.

Pe un site specializat în oferirea spre închiriere și vânzare a imobilelor există un anunț referitor la un penthouse din Mamaia Nord. Este o locuință exclusivistă care are o vedere panoramică asupra stațiunii Mamaia. Locuința a fost finalizată în anul 2022, dispune de trei camere, o bucătărie, două băi și două balcoane. În plus, clientului i se oferă un loc de parcare și o terasă spațioasă.

Potrivit anunțului, suprafața construită este de 558 de metri pătrați, dintre care 447 de metri pătrați utili. Terasa are în jur de 235 de metri pătrați. Locuința de lux se află la cel de-al șaselea etaj al blocului respectiv și are finisaje de calitate. În plus, dispune și de utilități, precum curent, apă, canalizare și gaze. Este montată și o centrală, iar încălzirea se face prin pardoseală. Pentru penthouse-ul din stațiunea Mamaia, potențialul cumpărător trebuie să plătească 566.000 de euro cu TVA.

Sursă foto: Pixabay