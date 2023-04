Prețul plătit lunar de Oana Roman pentru a-și ține mama la azil: „Costă foarte mult, din păcate”

Zilele acestea, Oana Roman (46 de ani) a fost invitată la un podcast, unde a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Cu această ocazie, fiica lui Petre Roman a spus ce sumă plătește, lună de lună, pentru a o ține pe mama sa. Mai mult de atât, a mărturisit și care este motivul real pentru care a ales să o ducă la centru.

În urmă cu un an și opt luni, vedeta a decis să-și ducă mama la azil. După o perioadă, a încercat să o aducă acasă, dar fiecare încercare îi arăta faptul că Mioara Roman are nevoie de supravegherea constantă a medicilor. Ca urmare, a decis să-și lase părintele la centrul specializat, pentru a primi îngrijirile necesare în cel mai scurt timp posibil.

„Dacă ea acum doi ani, un an și jumătate era bine, acum nu mai este același lucru. Prima oară am fost cu ea acum un an și opt luni într-un centru ca să o evaluăm. Am mai adus-o acasă, nu a fost bine, așa că am luat decizia, după ce am discutat cu toți doctorii, cu psihiatrii, cu toată lumea, împreună cu ei am decis că varianta cea mai bună ca această degenerare să fie ținută sub control și pentru ca ea să nu se degradeze prea repede e să stea într-un loc în care să primească toate îngrijirile de care are nevoie în timp real”, a spus PR-ul în podcast.

Incredibil! Cât plătește Oana Roman pentru azilul mamei sale

Așa cum a dezvăluit recent, se pare că Oana Roman scoate din buzunar între 3.500 și 4.000 de lei. În banii respectivi, Mioara Roman are toate condițiile asigurate, respectiv: cazare, mâncare, asistență medială și specialiști din domeniul sanitar.

„Costă foarte mult, din păcate. Ea a stat într-un centru până în septembrie, care este foarte ok, unde prețurile sunt mai mici. Prețurile într-un loc bun pornesc de la 3.500- 4.000 de lei pe lună, care au totul inclus. Vorbim de cazare, mâncare, asistentă, infirmieră, doctori, activități etc”, a declarat vedeta în Podcastul Vorba lu’ Jorge.

