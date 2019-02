Prezentatoarea DIGI 24 si-a dat demisia si a dezvaluit ce salariu avea. Ce au obligat-o sefii sa faca dupa angajare

Alina Greavu, fostă prezentatoare la Digi 24 Constanța, a dezvăluit cum și-a dat demisia, dar și ce salariu avea. Mai mult, ea a făcut mărturii halucinante despre lucrurile pe care șefii au obligat-o să le facă după angajare.

Alina Greavu, fostă prezentatoare Digi 24, și-a dat demisia și a dezvăluit ce salariu avea

După ce și-a dat demisia în direct la TV, Alina Greavu a dezvăluit într-o înregistrare cum a fost drumul ei spre pupitrul știrilor de la Digi 24 Constanța.

“Șefii (n.r.: de la Digi 24 Constanța), unul dintre șefii respectivi mi-a spus: «Bun, ăsta e un moment foarte important în viața ta. Tu de acum trebuie să fii, cel puțin în aparență, un alt om. Am intrat pe contul tău de Facebook și am văzut că ai poze din Vamă, poze de nu știu ce, la-la-la – tot felul de status-uri, ai postat de la Paraziții. Ok, tu, de acum încolo, fiind imaginea unei televiziuni și fiind o prezentatoare de știri, nu mai ai voie să ai chestiuni vulgare, să instigi, să dezbați chestiuni politice și așa mai departe. Nu ai voie! Trebuie să fii cât se poate de neutră și să nu afectezi cu nimic practic imaginea trustului și imaginea postului». Motiv pentru care a trebuit să îmi șterg contul de Facebook, poze foarte multe, de la tot felul de evenimente (…), m-a durut inima, credeți-mă și nu am avut timp să stau să salvez tot ce era pe fostul meu cont de Facebook și regret și în ziua de azi că nu am putut să fac asta, pentru că a trebuit atunci, pe loc. De ce? Informația că a apărut o nouă prezentatoare de știri la Digi 24 Constanța, care urma să intre în direct în câteva zile, s-a propagat imediat, în așa fel încât au început să apară articole în presa locală despre chestia asta. (…). Mi-am șters blogul – nu era încă aluziva.ro era alinagreavu.blog… nu mai știu, am avut mai multe până m-am decis. (…)”, a declarat Alina Greavu într-un episod nou de vlog postat pe canalul ei de YouTube.

Printre regretetele pe care le are din timpul carierei de prezentatoare se numără și faptul că nu a putut să îi ofere mamei sale un buchet de flori de ziua ei. Alina Greavu a rememorat cum a decurs prima ei zi oficială la pupitrul știrilor Digi 24 Constanța, care a avut loc pe 17 septembrie 2012, iar cu o zi în urmă, mama sa și-a serbat ziua de naștere. Un alt aspect neplăcut pe care l-a trăit a fost acela că i-a fost schimbat look-ul total și felul în care arăta îi displăcea enorm.

“În secunda doi, eu nu mai existam. Din momentul în care mi s-a spus că: «Gata, angajată», au urmat: 1 – ștergem identitatea ta dinainte, 2 – te reinventăm, 3 – te pozăm, te nu știu ce, 4 – te trainuim până ți se înmoaie genunchii. (…). Mă vopsisem și îmi făcusem o culoare uniformă la salon – ei nu a fost bine, pentru că ei m-au dus la un alt salon, unde… aveam părul mai lung decât e acum, m-am tuns așa (n.r.: bob) și mi-au făcut șuvițe blonde. Deci, eu am înnebunit! (…). ”, a mai povestit fosta prezentatoare de la Digi 24 Constanța.

Printre dezvăluirile făcute de Alina Greavu se numără și salariul pe care îl avea ca prezentatoare la Digi 24 Constanța – 2.000 de lei: o sumă mult prea mică pentru sarcinile în plus pe care le-a primit după angajare.

“Până să intru în direct a fost nevoie să vorbim despre condiții, aveam impresia că-L prinsesem pe Dumnezeu de picior cu jobul ăsta. (…). Ce ziceam… despre condiții, condițiile sunt următoarele: «Alina, lucrezi de luni până vineri, de la 5 dimineața la 2 după-amiaza – ți se termină programul». Aveam de prezentat patru jurnale pe zi: 06:30, 07:30, 08:30 și ora 13:00. (…). Salariul… să vi-l zic, să nu vi-l zic… 20 de milioane. Pentru ce presupunea jobul meu erau puțini bani. (…). Ce s-a întâmplat la Digi? A fost o mare, mare nedreptate și o să înțelegeți un pic mai încolo. După ce mi-au spus că lucrez de luni până vineri și prezint patru jurnale, au început șefii mei să îmi ceară să fac live-uri de reporter. (…). Intram în direct ca reporter corespondent de la Constanța (…)”, a mai spus vloggerița.

Alina Greavu s-a luptat cu depresia înainte să devină prezentatoare DIGI 24 Constanța

În clipul postat pe celebra platformă, Alina Greavu a mărturisit că mama ei i-a sugerat să urmeze cursurile unei cunoscute școli de televiziune: “(…). Am zis: «Băi, am nevoie de o schimbare, trebuie să fac ceva». O dădusem în depresie, nu prea mai făceam nimic, toată ziua stăteam numai în casă. Maică-mea a simțit că sunt așa, într-o etapă de plutire, așa că mi-a spus: «Băi, de ziua ta, du-te la Intact Media Academy». (…). M-am mutat 1 an de zile la Constanța. (…). I-am spus că se deschide Digi 24 Constanța și că eu mi-am propus ca după ce termin cursul de la IMA să mă duc să mă angajez la Digi la Constanța. (…). Mi-a spus: «Mai vedem, nu te faci tu, fetiță, prezentatoare fără șapte ani de experiență de reporterie, uită-te tu la mine». (…). Am trimis un mail cu CV-ul, m-au sunat a doua zi – eu, în seara respectivă, am ieșit în oraș. Nu mă așteptam să mă sune nici dracu, sincer! Eu știam că nu am experiență, într-adevăr, făcusem Jurnalismul, lucrasem în presă înainte, aveam ăia doi ani de «Playboy», mai făcusem niște traduceri pentru alte reviste; adică, eu experiență aveam pentru vârsta mea. (…).”.