Prezentatoarea Alina Greavu dă de pământ cu Digi 24! Șefii o puneau să își cumpere haine de firmă din salariul de 2.000 de lei și…

Fosta prezentatoare Alina Greavu a făcut declarații acide la adresa oficialilor de la Digi 24. Tânăra a dezvăluit recent cum era pusă de foștii șefi să îndeplinească unele sarcini care nu erau trecute în fișa postului și cum a fost nevoită să își cumpere haine de firmă din salariul de 2.000 de lei. Ea a vorbit și despre momentele în care nu a primit concediu medical, deși starea de sănătate nu îi permitea să apară la TV, dar și cum a decis să își dea demisia în direct, la finalul unui jurnal de știri, după ce, anterior, ea își anunțase de mai multe ori în scris șeful că își dorește să renunțe la job.

Fosta prezentatoare TV de la Digi 24 Constanța a povestit într-un clip postat pe Internet chiar de ea două dintre discuțiile purtate cu stilista postului de televiziune, care își are sediul central în București. Deși avea un salariu puțin peste cel mediu pe economie, Alina Greavu a primit indicații clare să își cumpere haine de firmă, care abia îi ajungeau pentru o apariție televizată, iar era avea numeroase intervenții în direct.

“Am primit de la Digi 24 Constanța vreo șase sacouri, trei-patru maiouri și vreo două-trei rochii maximum. (…), după două săptămâni, mult spus două săptămâni, nu mai aveam haine noi, pentru că le purtasem deja pe toate. Și acum nu vă gândiți că Digi 24 Constanța mi-a cumpărat mie haine, pentru că eu nu am plecat cu nimic de acolo, au rămas ale lor. Pe mine m-a sunat stilista lor de la București – pe care dacă o întâlnesc ar face bine să nu mă întrebe nici măcar ce fac și nici să mă salute – să-mi spună: «Auzi, fetiță, da’ vezi cu hainele, um… ar trebui să îți cumperi niște haine noi». Și zic: «Ok, ce trebuie să fac?». «Păi, te duci și tu la magazin, îți iei sacoul, în probezi, faci poză, mi-o dai pe What’s app, iar eu îți spun dacă e ok sau nu». Zic: «Bine».

Mă duc și eu la H&M, la Berska, chiar la Zara și imi aleg sacourile, le probez și îi trimit poza pe What’s app, m-a sunat: «Ești cumva la H&M?» și am zis: «Da». «Draga mea, noi nu ne îmbrăcam de la H&M, noi suntem Digi, ce dracu?! Du-te și tu și cumpără-ți niște sacouri de la Nissa, de la Yoko» (…). Îmi venea să-i spun: «Bă, tu faci mișto de mine? Cum adică: ‘Du-te și cumpără-ți de la Nissa?’». Păi, la Nissa o curea este 10 milioane, un sacou era pe puțin 5 milioane, cel puțin la vremea respectivă – eu nu calc de fel în magazine de genul ăsta. Deci, din 20 de milioane salariu, ok, scoatem vreo 5 milioane de taxi și în fiecare lună, dacă eu îmi cumpăr un sacou pe lună – nu spun că aveam zeci de apariții, da – nu puteam să arăt la fel! Nu știu cum să vă spun, nu era suficient să îmi cumpăr un sacou pe lună. A făcut mama mea, să î idea Dumnezeu sănătate, pupa-i-aș picioarele ei, o injecție în curul meu și mi-a dat niște zeci de milioane ca eu să pot să mă duc să-mi cumpăr niște haine, pentru că, nu-I așa, stilista Digi 24 București considera că nu pot eu, așa ca o amărășteancă îmbrăcată de la H&M la televizor, că să ne luăm haine scumpe. Dar nu mi-ar fi plătit Digi 24 hainele respective. (…)”, a dezvăluit Alina Greavu într-un episod nou de vlog postat pe canalul ei de YouTube.

În filmulețul făcut public de curând, vloggerița a povestit cum din salariul ei nu își cumpăra doar haine, își făcea tratamente la păr, ci își plătea și transportul. La un moment dat, s-a îmbolnăvit foarte rău și a vrut să își ia concediu medical, însă s-a lovit de refuzuri categorice, astfel că a fost nevoită să vină la muncă, deși starea de sănătate nu îi permitea asta.

“Mă sună într-o zi tot această stilistă minunată Digi 24 București să-mi spună că: «Domne, ai fierele de păr despicate» – fiind televiziune HD se vedea se vedea că am pun punct negru, că na! Mi se tocise dracu părul de la atâta spălat în fiecare zi, dat cu spumă, dat cu gel, dat cu placă ca să arăt ca-n țiplă. (…). Și mă sună: «Draga mea, se vede că ai firele de păr despicate, du-te și tu și fă-ți un tratament la salon».

«Ok, cine plătește pentru tratamentul respectiv? Pentru că pentru un tratament la păr mă duce și ăla la 200-300 de lei. Îmi plătește Digi?»

«Păi, știi că nu avem buget» (…).”, a mai mărturisit Alina Greavu.

La finalul dezvăluirilor făcute în înregistrarea apărută pe canalul ei de YouTube, Alina Greavu a spus cum a fost ajutată de colegii săi să renunțe la postul de prezentatoare în direct la TV, deși i-a lăsat de mai multe ori șefului ei demisia pe birou. Desigur, fosta știristă a mai vorbit și despre alte nereguli care s-au întâmplat și cum ajunsese să fie epuizată din cauza numărului mare de ore muncite.

“Avusesem într-o lună peste 100 de live-uri, pe lângă jurnale – 104 live-uri am avut într-una dintre luni, dintre lunile respective. Vreau să vă spun că la orice televiziune normală live-urile se plătesc – atunci era 40-50 de lei un live, da? Eu nu am văzut niciun ban pe niciun live la Digi. Și am muncit cau un câine cu 100 de live-uri pe lună.

Următoarea problemă legată de bani: din cele 20 de milioane pe care le aveam la momentul respectiv, mie nu mi se asigura transportul. Eu dădeam 5 milioane pe taxi, pentru că fiți siguri că eu când ieșeam din casă la ora cinci dimineața nu pleca niciun autobuz de la cap de linie din Mamaia ca să vină să mă ia pe mine din Faleză Nord, de la Delfinariu ca să mă ducă la muncă. Deci, nu era nici dracu pe stradă la ora aia. Trebuia să iau taxiul. Gândiți-vă ce înseamnă în fiecare zi să mă duc la muncă cu taxiul. La prânz, când terminam munca la 14, plecam acasă tot cu taxiul, pentru că eram ruptă de oboseală, aveam atâta tencuiala de machiaj pe față, eram cu tocuri, nu aveam chef să mă întâlnesc cu oameni, nu aveam chef să se holbeze toți oamenii la mine în autobuz (…)”.