Prezentatoarea Observatorului a părăsit Antena 1. Adevărul despre plecarea Monei Nicolici din televiziunea lui Dan Voiculescu -EXCLUSIV

Mona Nicolici a fost invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastului ”ALTCEVA”. Cunoscuta prezentatoare de știri a fost figura emblematică a postului Antena 1 din 1992 până în anul 2001. Plecarea din televiziunea lui Dan Voiculescu a venit cu o serie de întrebări, revelații, dar și momente dificile. Prezentatoarea Observatorului a părăsit Antena 1 cu regrete, mai ales că își iubea meseria mai mult ca orice.

Mona Nicolici a făcut parte din echipa știrilor de la Antena 1 din 1992 până în anul 2001, apoi s-a alătura echipe B1 TV. În perioada 2004 -2006, jurnalista a fost consilier de comunicare al Ministerului Economiei.

Adevărul despre plecarea Monei Nicolici din echipa Observatorului de la Antena 1

Mona Nicolici a povestit faptul că munca în fața camerelor de filmat a venit la pachet cu o încărcătură emoțională uriașă și stres, decizia de a se retrage din echipa Antena 1 venind după mult timp în care s-a gândit dacă este bine să renunțe la meseria ce a consacrat-o și pe care o iubea atât de mult.

„Plecarea mea din Antena 1 m-a marcat din alt punct de vedere. Nu pentru că nu mai eram. Pentru mine n-a fost niciodată important că sunt la televizor. Pentru mine era o meserie. O iubeam atât de mult încât ani la rând mă visam în studioul de știri. Mă trezeam noaptea transpirată. Visam că nu reușeam să intru la ora 19:00 punct.

Asta a fost greu pentru mine, însă un moment mai dificil a fost când am vrut să renunț prima dată. De când m-am angajat în Antenă, și eu m-am angajat în Antenă destul de târziu, adică mult după ce s-a lansat, pentru că în prima parte eu am vrut să fiu doar colaborator și a fost decizia mea. Pe principiul că mai bine plec eu când vreau decât să mă dea ei afară. Pentru că n-aveam încredere în mine. Na, era greu să răzbați în lumea aia și a fost momentul în care am lăsat casetele la ora 1 noaptea pe biroul șefului meu și cu un bilet: «Eu am plecat». Mi-am dat demisia pentru că nu mai puteam, din pricina oboselii, din pricina oboseli, faptului că nimeni nu te ajuta cu nimic.

Învățam singură, era foarte greu, a fost greu la început, în fine, da, a fost frumos și ăla a fost momentul în care am zis că nu-i de mine, gata. A doua zi dimineață trebuia să fi fost pe post, să prezint programul și m-am trezit și am stat și m-am uitat să văd cine intră în locul meu, acolo a fost greu, acolo a fost greu să mă uit, că de fapt lucrurile merg și fără mine, lucrurile merg în continuare”, a povestit ea în podcastul ALTCEVA, moderat de Adrian Artene.

Totodată, Mona Nicolici a vorbit în cadrul interviului și despre faima din momentele sale de glorie, atunci când lumea o recunoștea și o oprea pe stradă, faimă ce avea să aibă un efect negativ asupra vieții personale. Copiii au fost cei care au simțit cel mai mult presiunea celebrității.

”Pentru mine a fost ușor pentru că mi-am asumat asta ca pe ceva care face parte din viața mea. Însă pentru familia mea nu a fost ușor și nu-i ușor pentru niciun bărbat să trăiască lângă o femeie atât de cunoscută. N-au fost reproșuri dar se simțea și, în timp, asta a creat distanțare, frustrări. Mă gândeam la Vlad (fiul Monei Nicolici – n.red.) care s-a născut când eu eram deja pe sticlă. Era ca și cum el se trezea, se așeza în fața televizorului și o vedea pe mama. Era o normalitate. Copiii – n.red.) au simțit presiunea numelui. Apropo de cei care își doresc să fie foarte cunoscuți. Mare grijă ce vă doriți pentru că este greu, este foarte greu și dacă nu ești un om echilibrat nu poți să duci. Nevoia asta de a fi cunoscut vine dintr-o lipsă de fapt și când nu te mai recunoaște lumea sau când nu mai ești acolo și când trebuie să faci altceva e foarte greu”, a punctat fosta știristă de la Antena 1.

