Natalia Mateuț confirmă informațiile publicate de CANCAN.RO. Prezentatoarea TV a recunoscut că a fost audiată de către procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de droguri. Mai mult decât atât, vedeta Antena Stars a dezvăluit și declarațiile pe care le-a dat în spatele ușilor închise.

Vineri, 12 aprilie, CANCAN.RO a publicat un material exploziv în care a anunțat că un cunoscut traficant de droguri care aproviziona Capitala și, în special, vedetele a fost, recent, reținut și, ulterior, arestat preventiv și pus sub urmărire penală. În acest caz, procurorii DIICOT au demarat o anchetă, iar pe lista lor a ajuns și Natalia, fiica lui Dorin Mateuț. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show a fost audiată în calitate de martor. Ea s-a prezentat în fața autorităților cu avocatul ei și a dat 0 declarație.

La doar câteva ore de la publicarea informațiilor, fiica lui Dorin Mateuț a confirmat prezența ei la audieri. Mai mult decât atât, ”Naty” a povestit ce a declarat în fața procurorilor.

Ei bine, vedeta Antena Stars a susținut că nu îl cunoaște pe inculpatul arestat, ci doar s-au intersectat din întâmplare. Șatena a stat 20 de minute la declarații și a răspuns tuturor întrebărilor adresate de către autorități.

„Într-adevăr, am fost chemată la DIICOT pentru a spune dacă îl cunosc pe un anumit inculpat. Din moment ce sunt persoană publică, jobul meu implică să intru în contact cu tot felul de persoane, se face mai multă tevatură decât este cazul. O să va spun și vouă, așa cum am declarat și către DIICOT, nu cunosc persoana de care am fost întrebată.

Dacă din întâmplare cineva se află în același club sau pe aceeași terasă cu mine, nu înseamnă că ne și cunoaștem. În realitate, nu s-a întâmplat nimic. Am răspuns prompt întrebărilor autorităților și asta a fost. Am stat 20 de minute, am plecat acasă, tot în calitate de martor. Cu această calitate am venit, cu aceasta am plecat.”, a mărturisit Natalia Mateuț, potrivit Spynews.ro.