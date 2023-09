Prima decizie importantă luată de Simona Halep după suspendarea de 4 ani primită din partea ITIA. Românca nu se dă bătută și face totul pentru a-și salva reputația

În cursul zilei de marți, 12 septembrie 2023, Simona Halep (31) a primit în sfârșit decizia în cazul său de dopaj. Din păcate, campioana noastră a fost suspendată pentru 4 ani din toate competițiile. Simona nu este de acord cu această pedeapsă și va face totul pentru a-și salva reputația. Ea a făcut deja un prim pas în acest sens și a angajat o renumită firmă de PR din SUA.

După o așteptare chinuitoare de peste două luni, Simona Halep a primit, în cursul zilei de marți, decizia în cazul său de dopaj. Din păcate, campioana noastră a fost suspendată pentru 4 ani din toate competițiile, situație în care va fi nevoită să-și încheie prematur cariera.

Simona Halep a luat prima decizie importantă, după ce a fost suspendată pentru 4 ani din tenis

Simona Halep este însă hotărâtă să lupte până la capăt pentru a-și demonstra nevinovăția și pentru a-și salva reputația câștigată pe parcursul carierei sale strălucitoare. În acest sens, campioana noastră a luat o primă decizie importantă.

Simona a fost total nemulțumită de Patrick Mouratoglou și staff-ul acestuia, care se ocupau inclusiv de imaginea sa. Mai exact, campioana noastră îl avea ca manager de comunicare pe francezul Maxime Restifo, cel care-i fusese recomandat de Mouratoglou. Totodată, Simona era manageriată de suedeza Nina Wennertstrom.

În aceste condiții, Simona a decis să renunțe la serviciile acestora și să-l angajeze pe Ron Berkowitz, fondatorul firmei de relații publice Berk Communications. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Jon Wertheim, dar la scurt timp a fost confirmată chiar pe contul oficial de Twitter al companiei americane.

„Am aflat că Simona Halep l-a angajat pe Ron Berkowitz, în timp ce pregătește un apel viguros (n.r. – la TAS). Decizie brutală astăzi. Interdicția de patru ani este echivalentă cu terminarea carierei pentru sportiva de 31 de ani”, a anunțat Wertheim.

Told that Simona Halep has hired Ron Berkowitz @BerkComm as she mounts a vigorous appeal. Brutal decision today. Four-your ban equals career ender for a 31-year-old athlete… — Jon Wertheim (@jon_wertheim) September 12, 2023

Berk Communications este o agenție de PR, fondată de americanul Ron Berkowitz. Compania este renumită pentru managementul reputației, oferind servicii de comunicații strategice pentru antreprenori, sportivi, celebrități și muzicieni de renume.

Patrick Mouratoglou, uluit de pedeapsa primită de Simona Halep

După ce Simona Halep și-a aflat pedeapsa, Patrick Mouratoglou a transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, un mesaj de susținere pentru româncă. În ciuda faptului că relația dintre cei doi este tot mai rece, antrenorul francez și-a exprimat încrederea totală în campioana noastră.

„Nu pot să cred decizia pe care ITIA a dat-o astăzi în cazul Simonei. Sunt extrem de șocat și așa am fost pe tot parcursul anului de aceste metode și de comportamentul unei organizații, care ar trebui să trateze jucătorii corect și să încerce să stabilească adevărul. Atât vreau să spun astăzi: 1. Știu că Simona este o persoană integră și nu am niciun dubiu atunci când spun că ea nu a luat nicio substanță interzisă; 2. Am stat pe tot parcursul celor două zile de audiere cu ea și nu pot să cred că Tribunalul a luat o astfel de decizie pe baza probelor și argumentelor pe care le-am auzit; 3. Întregul proces, dar și ITIA, au fost total nedrepte cu Simona și ce s-a întâmplat e total de neacceptat; 4. Sper că Simona să meargă la TAS, care este singurul Tribunal ce nu se află sub controlul ITIA”, a transmis Patrick Mouratoglou.

