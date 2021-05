Prima reacție a Andreei Raicu, după ce a stârnit un val de controverse cu ședința foto nud: ”Nu îmi pasă!”

Andreea Raicu a uimit pe toată lumea cu fotografia în care apare goală pușcă. Vedeta a stârnit un val de controverse în mediul online, iar acum a oferit și primele declarații după ședința foto incendiară.

Andreea Raicu a renunțat la haine, dar și la inhibiții și… a fost protagonista unei ședințe foto nud, care a lăsat mască pe toată lumea. La 43 de ani, fosta prezentatoare TV arată senzațional! Adepta unui stil de viață sănătos, vedeta și-a etalat formele fără cusur pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: MIHAI BENDEAC A RECUNOSCUT LA TV CĂ ÎȘI DOREȘTE O PARTIDĂ DE AMOR CU ANDREEA RAICU: “UN SCHIMB ENERGETIC EXTRAODINAR”. REACȚIA VEDETEI LA MĂRTURISIREA-BOMBĂ A ACTORULUI)

Peste 1000 de comentarii și 43.000 de like-uri au fost la poza nud cu Andree Raicu. Vedeta a mărturisit că nu s-a gândit că ipostaza în care s-a lăsat surprinsă va avea un impact atât de mare în mediul online. În timp ce unii au admirat curajul Andreei Raicu, alții au criticat-o. Șatena, însă, mărturisește că nu ăi pasă de reacțiie negative la adresa ei.

”Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un impact așa. Cred că dacă spuneam că mă mărit și că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleți, nu cred că ar fi fost așa o discuție. Eu am mai pus cu mine poze mai dezbrăcată, nu am înțeles de ce a fost nebunia asta.

Nu am stat să citesc toate comentariile, am citit la început, apoi nu am mai citit și tot îmi trimiteau prietenii…că nu mă enervează unele comentarii? Eu nu le citesc, în momentul în care eu aleg să fac un lucru, mi-l asum și nu mă interesează ce zice lumea. În momentul în care au sunt împăcată și asumată cu o alegere de-a mea, nu prea are cum să mă influențeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta.

Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbește urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine”, a declarat Andreea Raicu la Teo Show.

Vedetele au reacționat

Andreea Esca și Mihaela Rădulescu se numără printre vedetele care au admirat curajul Andreei Raicu. „Superbă”, a spus Mihaela Rădulescu, în timp ce prezentatoarea stirilor Pro Tv a scris „Like!”. Dat pe spate a fost, însă, și Mihai Bendeac care a reacționat când a văzut poza nud.

Fostul fotomodel a ținut să sublinieze faptul că mai are poze, mult mai îndrăznețe, și le-a cerut sfatul prietenilor virtuali dacă… să le posteze sau nu. (VEZI ȘI: LA 43 DE ANI, ANDREEA RAICU NU SE PREDĂ! ȘI-A FĂCUT ȘUVIȚE BLONDE ÎN AȘTEPTAREA „PRINȚULUI” PE CARE I-L CAUTĂ BRENCIU?!)

„Din perioada in care eram inchisi in casa☺️ Multumesc @alexgalmeanu si @iulia.sas, we really had fun that day si ma bucur ca m-ati convins sa pozez fara masti. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort ca tot asta a fost trendul predominat in acesta perioada. Mai avem si altele si si mai si. Sa le postam sau….?😇”, a spus Andreea Raicu.

Iar răspunsul lui Mihai Bendeac n-a întârziat să apară: ”Oriunde. Oricând. 😜”, a spus juratul de la iUmor. Însă… Andreea Raicu nu a reacționat în niciun fel.