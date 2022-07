Prima reacție a Ioanei Năstase, după ce fiica soțului ei a făcut declaraţii controversate la adresa fostului tenismen

Ioana Năstase a reacţionat, după ce fiica lui Ilie Năstase, Charlotte, a făcut declaraţii controversate la adresa fostului tenismen. Tânăra a declarat în cadrul unui interviu faptul că nu şi-a mai văzut tatăl de la vârsta de 18 ani, iar relaţia lor nu este deloc una bună. Actuala parteneră a fostului sportiv a sărit în apărarea sa şi a mărturisit că situaţia nu este, de fapt, aşa cum pare.

Se pare că, Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, nu are deloc cuvinte de laudă la adresa părintelui ei.

Tânăra în vârstă de 32 de ani a povestit recent faptul că nu a mai putut lua legătura cu tatăl său, deoarece acesta nu îi mai răspunde la telefon: „Eu nu mi-am mai văzut tatăl de la aniversarea celor 18 ani ai mei, adică de acum 14 ani. L-am întrebat când o să ne mai vedem și mi-a răspuns că o să-l mai văd o dată până moare!”, a declarat Charlotte Năstase, pentru ziare.com.

Charlotte a intrat în atenţia presei, după ce şi-a făcut un cont pe o platformă pentru adulţi. Decizia sa are legătură cu Ilie Năstase, însă cea care a susţinut-o, de fapt, ar fi fost chiar Amalia Năstase, fosta parteneră a tenismenului: „Ideea o aveam de ceva timp în minte, dar o discuție mai aprinsă pe care am avut-o cu tatăl meu m-a determinat să fac acest pas. Mi-a zis ceva de genul să fac orice pentru a câștiga bani, dar în cuvinte mai urâte. Am vorbit cu Amalia chiar și când mi-am făcut cont (…) și m-a încurajat. Mi-a spus: Du-te și fă o grămadă de bani!”.

Cum a reacţionat Ioana Năstase, după declarațiile făcute de Charlotte

La scurt timp după declarațiile acide făcute de Charlotte, Ioana Năstase i-a luat apărarea soțului ei, despre care spune că este un tată exemplu.

”Sunt convinsă că dacă ar fi mers și-ar fi căutat fetița probabil. Tot ce pot să vă spun este că îl cunosc pe Ilie. Îmi este soț de aproape 4 ani. Mai rar tată ca el, mai rar, foarte rar… Este un tată exemplu!”, a declarat Ioana Năstase, pentru un post TV.

Mai mult decât atât, actuala parteneră a lui Ilie Năstase a mai ţinut să sublinieze şi faptul că, fostul sportiv își iubește toți copiii în egală măsură şi niciodată nu face diferenţe între aceştia.

”Este treaba ei, este majoră, face ce vrea. Fiecare om face ce vrea cu viața lui. Din punctul meu de vedere, Ilie a iubit-o, o iubește în continuare, își iubeste toți copiii în egală măsură și i-a ajutat pe toți”, a mai spus actuala soție a lui Ilie Năstase.