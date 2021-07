Prima reacție a lui Brigitte Pastramă, după ce a fost pusă sub control judiciar: „Nu i-a plăcut lui Dumnezeu că m-am îmbracat în branduri”

Brigitte și Florin Pastramă au oferit primele declarații în scandalul măştilor de „firmă”. Cei doi soți au fost puși sub control judiciar și sunt cercetați sub infracțiunea de contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie de produse contrafăcute.

Potrivit unor surse judiciare, Brigitte şi Florin Pastramă au calitatea de suspecţi în dosar, fiind acuzaţi că ar fi vândut ilegal măşti de protecţie contrafăcute. Fosta soție a lui Ilie Năstase a oferit și primele declarații despre cazul în care este implicată alături de Florin Pastramă.

„Sunt de părere că au ajuns în această situaţie pentru că s-au depărtat de Dumnezeu şi s-au fălit cu bunuri materiale. Mai mult, potrivit lor, nu au știut că vând măşti contrafăcute sau că este ilegal să comercializeze produse cu inscripții de brand și nici că măștile sunt încadrate la obiecte sanitare.

Nu ştiam că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Eu m-am îndepărtat de latura duhovnicească foarte mult și am început să mă îmbrac de branduri, lucru care nu i-a plăcut lui Dumnezeu, pentru că un copil de-al lui Dumnezeu trebuie să fie smerit și consider că încercarea pe care am avut-o a fost din cauza faptului că Dumnezeu ne iubește și că vrea să ne arate că este alături de noi, deși noi nu am meritat”, a declarat Brigitte Pastramă la Antena Stars.

„Am vrut să câștigăm cinstit”

„Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele.

Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără sa știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a mai spus ea.

Ce investiții mai au cei doi

În ultimii ani Brigitte și Florin Pastramă și-au deschis mai multe afaceri Cei doi fac parte dintr-un reality-show la Antena Stars, dar conduc atât o shaormerie, cât și o afacere cu haine de firmă pe care o au în Nordul Capitalei.

„Am considerat că e cel mai bine pentru noi să valorificăm aceste spaţii, nu să le dăm altora spre închiriere. Am făcut şaormerie în spaţiul vechi şi deocamdată e foarte bine. Eu şi Florin ne ocupăm, am angajat doi băieţi care se pricep să facă shaorma şi am adus un preparat de la mine de acasă, din Timişoara.

Se numeşte pleşcaviţă şi e de vită, mai exact din pulpă de viţel. Un meniu cu şaorma medie şi suc la doză costă 15 lei, iar un meniu cu pleşcaviţă, cartofi pai şi suc costă tot 15 lei. Băieţii fac şi pizza, iar meniul cu suc costă şi el 15 lei. Ne dăm tot interesul să fie bine”, declara Brigitte în urmă cu ceva timp, pentru click.ro.

