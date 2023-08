După o relație de 11 ani, terminată cu un divorț rapid la notar, Cătălin Bordea și fosta soție, Livia, au rupt-o definitiv. Actorul ne-a dezvăluit, în exclusivitate, că nu mai ține sub nicio formă legătura cu cea care i-a fost parteneră, și habar nu avea că bruneta a ajuns pe patul unui spital. Altfel, juratul de la iUmor își vede de viața lui și are multe planuri, unele chiar îndrăznețe, cum ar fi achiziționarea unei noi case, în Tunari. CANCAN.RO are toate detaliile….

Căsnicia lui Cătălin Bordea și a Liviei s-a destrămat, oficial, când cei doi soți au semnat actele de divorț, la notar, în urmă cu mai bine de o lună, după o relație de 11 ani. Deunăzi, bruneta anunța pe conturile sale de socializare că a ajuns la spital, fotografiindu-se cu o perfuzie în mână, fără a da prea multe amănunte.

Juratul de la iUmor a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că habar nu avea că fosta sa parteneră de viață are ceva probleme de sănătate. Tot el ne-a spus, că imediat ce ea a luat decizia de a-l părăsi, au rupt definitiv orice fel de legătură.

„Nu avem ce legătură să mai ținem. Când cineva te părăsește, e bine să îi respecți decizia și să încerci să îți vezi de viață. Nu știam că a ajuns în spital. Sper să fie bine”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Să vină fetele la Cătălin Bordea! Comediantul este la UNTOLD alături de Nelu Cortea și face ravagii printre domnișoarele de la festival)

„Vreau să îmi mai iau o casă, în Tunari”

Altfel, juratul de la iUmor își vede de viața lui și are multe planuri, unele chiar îndrăznețe, cum ar fi achiziționarea unei noi case, în Tunari.

„Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, în Tunari, Otopeni. Aștept să începem turneele și mă înconjor de oameni faini. Lucrurile încep să se așeze, ușor ușor. Viață de adult, în general. Singur sau nu, planurile mele merg mai departe. Îmi doresc să fiu liniștit”, ne-a mai spus Cătălin Bordea.

(NU RATA: Cătălin Bordea a fost înșelat de soția lui, Livia?! „În momentul în care înșeli, îi distrugi o parte din viață”)

„Am avut un an greu”

În urmă cu mai bine de două luni, CANCAN.RO a anunțat în premieră faptul că Livia, soția lui Cătălin Bordea, a plecat de acasă și că un divorț era iminent. Vedeta TV ne-a acordat, în exclusivitate, primele declarații despre perioada nefastă prin care trecea.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.